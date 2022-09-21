Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
saba: мало того РФ существует, только с 1992 или 1991 года , ни Советского Союза себя не объявляла,
---Зря вы так .Наберите -**россия правопреемник ссср**-много интересного узнаете .*Минским соглашением от 8 декабря 1991 г., в котором говорилось, что Союз Советских Социалистических республик прекращает свое существование как субъект международного права, а 4 декабря 1991 г. 9 республик СССР подписали Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза, в котором СССР объявляется государством-предшественником, следовательно РФ – продолжателем, а все союзные республики — государствами-правопреемниками.*
Да вообще, что Вам неймётся, у Вас своих территорий неосвоенных мало, я понимаю, там земля благословенная, палку воткни, дерево вырастет, это не то что в тундре или в Сибири в тайге. Ладно Путин, у него цели всемирно эпохальные. как там у Пушкина" мы все глядим в Наполеоны", Вам то что от этих великих имперских задач. Вспомните Великую армию Наполеона, как она возвращалась домой, голодная, холодная и босая
Во первых надо всё таки знать всю историю. а не только ту которая Вам выгодна, да РФ взяла на себя долги СССР, но одновременно и забрала все активы СССР, которые были вне республик, и никто не хотел брать на себя правопреемство СССР, и Россия сейчас хочет стать правопреемником той великой страны, а не тогда. а договора о которых вы упомянули. касались хозяйственного развода тех 15 союзных республик, которые состояли в СССР и касались они больше материальной .нежели политической стороны
Что они ответят, цели, задачи и планы СВО постоянно меняются, сейчас опять начали вес цивилизованный мир пугать кузькиной матерью и.т.д.
Ниже по ссылке, отмечено:
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины, поскольку США готовы решительно ответить на подобный шаг.
Высказывания Салливана прозвучали после того, как в прошлую среду президент России Владимир Путин объявил о мобилизации 300000 военнослужащих, угрожая при этом использовать «все имеющиеся средства» для защиты России.
Аналогично высказался высшее должностное лицо федерального правительства, который возглавляет Государственный департамент-ведомство внешней политики США Э.Блинкин. США ждут обращение президента РФ, которое намечено на 30 сентября текущего года, по итогам проведённых референдумов и дальнейших действии, после чего США и Западом будут приняты адекватные контрдействия.
Ктати, все что здесь говорят и вводят в заблуждение так называемые Зетпатриоты, не соответствует действительности. О том, что не призывают в армию не служивших.. То есть они нагло и цинично врут..
И не смотрите на Симоньян, которая от война откупила своего Кума, не служившего якобы.. Для простых людей это будет верная смерть, как сегодня погибают мобилизованные под Лиманом.. Которых отправил Соловьев..
А тем что тогда еще подполковник Денис Лапин командовал первым танковым под Черниговым и полность, полностью потерял все танки, живую силу, то есть личный состав, преступным путем.. И когда их наконец вывели, он получил звпние из рук своего отца сразу же, на костях погибших как говорится.. И вот этот мобилизованный, его принесли в жертву без подготовки именно в состав батальона Дениса Лапина, потому как там не было уже живых солдат..
111: Ктати, все что здесь говорят и вводят в заблуждение так называемые Зетпатриоты, не соответствует действительности. О том, что не призывают в армию не служивших.. То есть они нагло и цинично врут..
КГСПС: Спальник, берцы и ещё много чего срочники уже давно сами покупают.
Ранее, не везде, смотря какое подразделение. Вообще такого не должно быть! Много чего нужно: качественные бронежилеты, приборы ночного видения, бинокли, ножи, не говоря о комплекте теплого обмундирования на зиму.
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