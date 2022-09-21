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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 27 из 27«1...252627
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45182
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6773
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 16:49
#390
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Цитата:
saba:
мало того РФ существует, только с 1992 или 1991 года , ни Советского Союза себя не объявляла,

---Зря вы так .Наберите -**россия правопреемник ссср**-много интересного узнаете .*Минским соглашением от 8 декабря 1991 г., в котором говорилось, что Союз Советских Социалистических республик прекращает свое существование как субъект международного права, а 4 декабря 1991 г. 9 республик СССР подписали Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза, в котором СССР объявляется государством-предшественником, следовательно РФ – продолжателем, а все союзные республики — государствами-правопреемниками.*
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
611
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 16:51
#391
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Да вообще, что Вам неймётся, у Вас своих территорий неосвоенных мало, я понимаю, там земля благословенная, палку воткни, дерево вырастет, это не то что в тундре или в Сибири в тайге. Ладно Путин, у него цели всемирно эпохальные. как там у Пушкина" мы все глядим в Наполеоны", Вам то что от этих великих имперских задач. Вспомните Великую армию Наполеона, как она возвращалась домой, голодная, холодная и босая
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6773
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 16:58
#392
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Цитата:
saba:
Да вообще, что Вам неймётся,

---Историческая правда . Просто Россия взяла на себя все долги СССР . И Россия правопреемник СССР?? - вы согласны с этим ?Цитата:
saba:
Вам то что от этих великих имперских задач.

---Мне ? Ничего . Даже не затрагивал эту тему . Я хочу мира и спокойствия .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
611
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 17:04
#393
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Во первых надо всё таки знать всю историю. а не только ту которая Вам выгодна, да РФ взяла на себя долги СССР, но одновременно и забрала все активы СССР, которые были вне республик, и никто не хотел брать на себя правопреемство СССР, и Россия сейчас хочет стать правопреемником той великой страны, а не тогда. а договора о которых вы упомянули. касались хозяйственного развода тех 15 союзных республик, которые состояли в СССР и касались они больше материальной .нежели политической стороны
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18417
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 17:27
#394
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Питер, Москва, Саха, Владивосток, вот теперь едут с солнечного и теплого Краснодара..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18417
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 17:40
#395
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Они что то знают..
Все?
Хана?
Железный занавес?

upload photos
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3319
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 18:20
#396
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Цитата:
Kairat stayer:
Что они ответят, цели, задачи и планы СВО постоянно меняются, сейчас опять начали вес цивилизованный мир пугать кузькиной матерью и.т.д.


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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3319
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 18:42
#397
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они ответят, цели, задачи и планы СВО постоянно меняются, сейчас опять начали вес цивилизованный мир пугать кузькиной матерью и.т.д.

Ниже по ссылке, отмечено:

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины, поскольку США готовы решительно ответить на подобный шаг.

Высказывания Салливана прозвучали после того, как в прошлую среду президент России Владимир Путин объявил о мобилизации 300000 военнослужащих, угрожая при этом использовать «все имеющиеся средства» для защиты России.

Аналогично высказался высшее должностное лицо федерального правительства, который возглавляет Государственный департамент-ведомство внешней политики США Э.Блинкин. США ждут обращение президента РФ, которое намечено на 30 сентября текущего года, по итогам проведённых референдумов и дальнейших действии, после чего США и Западом будут приняты адекватные контрдействия.

Подробнее здесь:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18417
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 18:52
#398
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Ктати, все что здесь говорят и вводят в заблуждение так называемые Зетпатриоты, не соответствует действительности.
О том, что не призывают в армию не служивших..
То есть они нагло и цинично врут..



И не смотрите на Симоньян, которая от война откупила своего Кума, не служившего якобы..
Для простых людей это будет верная смерть, как сегодня погибают мобилизованные под Лиманом..
Которых отправил Соловьев..

[Исправлено: 111, 28.09.2022 - 18:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17791
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:03
#399
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голос америки начали транслировать тут на форуме.
это уже ниже плинтуса.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18417
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:08
#400
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Раненый уже полковник Денис Лапин, сын того самого Генерал полковника Александра Лапина..



И солдат, который буквально на днях мобилизован и 29го его везут без подготовки на Убой из первого танкового



Что их связывает?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18417
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:13
#401
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А тем что тогда еще подполковник Денис Лапин командовал первым танковым под Черниговым и полность, полностью потерял все танки, живую силу, то есть личный состав, преступным путем..
И когда их наконец вывели, он получил звпние из рук своего отца сразу же, на костях погибших как говорится..
И вот этот мобилизованный, его принесли в жертву без подготовки именно в состав батальона Дениса Лапина, потому как там не было уже живых солдат..
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3319
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:16
#402
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Цитата:
111:
Ктати, все что здесь говорят и вводят в заблуждение так называемые Зетпатриоты, не соответствует действительности.
О том, что не призывают в армию не служивших..
То есть они нагло и цинично врут..


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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1602
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:27
#403
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Цитата:
Kairat stayer:

Спальник, берцы и ещё много чего срочники уже давно сами покупают.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3319
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:35
#404
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Цитата:
КГСПС:
Спальник, берцы и ещё много чего срочники уже давно сами покупают.


Ранее, не везде, смотря какое подразделение. Вообще такого не должно быть!
Много чего нужно: качественные бронежилеты, приборы ночного видения, бинокли, ножи, не говоря о комплекте теплого обмундирования на зиму.
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