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≡ Это предательство или победа?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45182
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 09:40
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Мобилизация в России привела к тому, что наша приграничная область, наш провинциальный городок стали интересны мужчинам призывного возраста из сопредельного государства. Исключительно в туристических целях.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17791
Это предательство или победа?
Отправлено: 28.09.22 - 19:24
#30
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настоящие туристы, что сказать.
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