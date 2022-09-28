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≡ Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45182
Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
Отправлено: 28.09.22 - 17:19
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В ТОО «ЭПК-forfait» скорректировали план работ Костанайской Горэлектросети на конец этой недели и начало следующей. С 29 сентября по 4 октября работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в трех районах областного центра. Об одном из них пресс-служба сообщала ранее.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25368
Re: Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию...
Отправлено: 28.09.22 - 17:19
#1
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Электроэнергию - отключают.
Воду - тоже.
Это в наше время... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25368
Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
Отправлено: 28.09.22 - 17:22
#2
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И Российское телевидение - тоже... :-o :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11506
Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
Отправлено: 28.09.22 - 17:23
#3
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Цитата:
drakon:
Потому что война
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25368
Re: Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию...
Отправлено: 28.09.22 - 19:14
#4
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Цитата:
Vit:
Потому что война

Где, в Казахстане, чтоле?... :lol: :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17791
Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
Отправлено: 28.09.22 - 19:26
#5
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Цитата:
drakon:
Где, в Казахстане, чтоле?...


у нас сейчас битва... за урожай.
или уже закончилась.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25368
Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
Отправлено: 28.09.22 - 19:30
#6
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Цитата:
alex_60:
или уже закончилась.

Наверное ещё нет.
НГ не сообщало... :lol: ;-)
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