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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45181
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6773
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 16:49
#390
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Цитата:
saba:
мало того РФ существует, только с 1992 или 1991 года , ни Советского Союза себя не объявляла,

---Зря вы так .Наберите -**россия правопреемник ссср**-много интересного узнаете .*Минским соглашением от 8 декабря 1991 г., в котором говорилось, что Союз Советских Социалистических республик прекращает свое существование как субъект международного права, а 4 декабря 1991 г. 9 республик СССР подписали Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза, в котором СССР объявляется государством-предшественником, следовательно РФ – продолжателем, а все союзные республики — государствами-правопреемниками.*
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
610
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 16:51
#391
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Да вообще, что Вам неймётся, у Вас своих территорий неосвоенных мало, я понимаю, там земля благословенная, палку воткни, дерево вырастет, это не то что в тундре или в Сибири в тайге. Ладно Путин, у него цели всемирно эпохальные. как там у Пушкина" мы все глядим в Наполеоны", Вам то что от этих великих имперских задач. Вспомните Великую армию Наполеона, как она возвращалась домой, голодная, холодная и босая
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6773
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 16:58
#392
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Цитата:
saba:
Да вообще, что Вам неймётся,

---Историческая правда . Просто Россия взяла на себя все долги СССР . И Россия правопреемник СССР?? - вы согласны с этим ?Цитата:
saba:
Вам то что от этих великих имперских задач.

---Мне ? Ничего . Даже не затрагивал эту тему . Я хочу мира и спокойствия .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
610
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 17:04
#393
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Во первых надо всё таки знать всю историю. а не только ту которая Вам выгодна, да РФ взяла на себя долги СССР, но одновременно и забрала все активы СССР, которые были вне республик, и никто не хотел брать на себя правопреемство СССР, и Россия сейчас хочет стать правопреемником той великой страны, а не тогда. а договора о которых вы упомянули. касались хозяйственного развода тех 15 союзных республик, которые состояли в СССР и касались они больше материальной .нежели политической стороны
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18412
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 17:27
#394
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Питер, Москва, Саха, Владивосток, вот теперь едут с солнечного и теплого Краснодара..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18412
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 17:40
#395
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Они что то знают..
Все?
Хана?
Железный занавес?

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