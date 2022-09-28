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≡ Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину мошенники в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45181
Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину мошенники в Костанае
Отправлено: 28.09.22 - 13:51
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Владимир Небренчин, приехавший из России, запомнил автомобиль костанайца, обманувшего его. Когда сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого водителя, выяснилось что на его машине установлены подложные номера.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25366
Re: Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину...
Отправлено: 28.09.22 - 13:51
#1
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Это, волонтёры ему сдали - квартиру... 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18412
Re: Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину...
Отправлено: 28.09.22 - 13:53
#2
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Ну вот, а кто то не верил что тут такие ценники .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18412
Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину мошенники в Костанае
Отправлено: 28.09.22 - 13:59
#3
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11505
Re: Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину...
Отправлено: 28.09.22 - 14:12
#4
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Цитата:
drakon:

Щас местные волонтёры не дремлют,день и ночь работают. Ценики взвинтили в три раза , местных выгоняют. Вот такие они волонтёры)) (барыги))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11505
Re: Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину...
Отправлено: 28.09.22 - 14:14
#5
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Цитата:
drakon:

Сегодня в придорожном кафе койку спросил в гостинице. 2000 стоит. А волонтёры в городе за 20 000 сдают уже.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11505
Re: Несуществующую квартиру за 450 000 тенге сдали россиянину...
Отправлено: 28.09.22 - 17:39
#6
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Цитата:
Когда сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого водителя, выяснилось что на его машине установлены подложные номера.

Аа это волонтёр на короле . Понятно) он просто на диски нормальные зарабатывает)) :lol:
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