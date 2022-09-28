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≡ Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45181
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
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У меня Билайн интернет дома. Так вот, Билайн Казахстан объявил об отключении практически всего пула 1 канала. Плюс РТР, РТР 24, плюс НТВ мир. Учитывая, что Билайн Казахстан принадлежит ОАО "Вымпелком" из России, у меня вопрос - почему?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17782
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 17:24
#15
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что билайн.
интернет бы еще отключили лучше.
не у всех конечно.
могу огласить список.
Профайл
D
* Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
55
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 17:46
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Давно пора отключить прямой поток кремлёвской пропаганды с казахстанского ТВ.

Чтобы пропаганда была только одна?
А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?
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