Отправлено: - 16:49

saba:

мало того РФ существует, только с 1992 или 1991 года , ни Советского Союза себя не объявляла,

Цитата:---Зря вы так .Наберите -**россия правопреемник ссср**-много интересного узнаете .*Минским соглашением от 8 декабря 1991 г., в котором говорилось, что Союз Советских Социалистических республик прекращает свое существование как субъект международного права, а 4 декабря 1991 г. 9 республик СССР подписали Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза, в котором СССР объявляется государством-предшественником, следовательно РФ – продолжателем, а все союзные республики — государствами-правопреемниками.*