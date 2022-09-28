Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов

Отправлено: - 14:28

Ну хотелось бы сказать по стереотипу. такой большой , а в сказки верит, меня больше всего умиляет Еда премиум. понятно, что это политическое решение, вопрос , чье? Вымпелком пошёл против Путина? Либо это наше местное руководство само так решило? А Дракону скажу так, окромя Хабара, сейчас даже в Казахстане есть . что посмотреть. в основном.к сожалению. всё зарубежного производства. но иногда и наши ничего. кстати почему то именно европейцы очень любят и всегда отмечают наши незатейливые казахские фильмы