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Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45180
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
У меня Билайн интернет дома. Так вот, Билайн Казахстан объявил об отключении практически всего пула 1 канала. Плюс РТР, РТР 24, плюс НТВ мир. Учитывая, что Билайн Казахстан принадлежит ОАО "Вымпелком" из России, у меня вопрос - почему?
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25364
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
Смотрите - Хабар...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1090
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 14:13
министр информации сказал, что в решении Beeline нет политических причин)
Цитата:
а указанные каналы:
"Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К"
будут заменены 4-мя другими:
"Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD"
Цитата:
Они анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения"
а указанные каналы:
"Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К"
будут заменены 4-мя другими:
"Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD"
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 14:28
Ну хотелось бы сказать по стереотипу. такой большой , а в сказки верит, меня больше всего умиляет Еда премиум. понятно, что это политическое решение, вопрос , чье? Вымпелком пошёл против Путина? Либо это наше местное руководство само так решило? А Дракону скажу так, окромя Хабара, сейчас даже в Казахстане есть . что посмотреть. в основном.к сожалению. всё зарубежного производства. но иногда и наши ничего. кстати почему то именно европейцы очень любят и всегда отмечают наши незатейливые казахские фильмы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2825
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 14:53
Давно пора отключить прямой поток кремлёвской пропаганды с казахстанского ТВ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11502
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:00
Цитата:
юля елиссева:Наверно все-таки нужно установить. В районе жд района режим тишины. Пани Юля плохо высыпается))
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:05
Ну одна знакомая женщина, чуть старше меня, она интернетом не пользуется, смотрит только тв, она ярая путинистка, причём казашка
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17781
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:11
///которая принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Фридману//
Дополнение.
//С 2015 года — резидент Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел Athlone House, где продолжает проживать и после введения против него санкций Европейского союза.//
из биографии
// появился на свет в украинском городе Львове 21 апреля 1964 года в еврейской семье.///
Дополнение.
//С 2015 года — резидент Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел Athlone House, где продолжает проживать и после введения против него санкций Европейского союза.//
из биографии
// появился на свет в украинском городе Львове 21 апреля 1964 года в еврейской семье.///
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:34
Да уж вдвойне враг , из Львова да ещё нерусский
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:34
Ну спасибо разъяснили
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:38
Плюс к этому ещё и предатель, деньги то в России зарабатывал, как и Галкин с Хаматовой. Вот чудеса. в одном человеке все стереотипы российской пропаганды.
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