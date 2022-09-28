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≡ Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45180
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
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У меня Билайн интернет дома. Так вот, Билайн Казахстан объявил об отключении практически всего пула 1 канала. Плюс РТР, РТР 24, плюс НТВ мир. Учитывая, что Билайн Казахстан принадлежит ОАО "Вымпелком" из России, у меня вопрос - почему?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25364
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
#1
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Смотрите - Хабар... 8-) :-o
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1090
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 14:13
#2
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министр информации сказал, что в решении Beeline нет политических причин)
Цитата:
Они анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения"

а указанные каналы:
"Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К"
будут заменены 4-мя другими:
"Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 14:28
#3
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Ну хотелось бы сказать по стереотипу. такой большой , а в сказки верит, меня больше всего умиляет Еда премиум. понятно, что это политическое решение, вопрос , чье? Вымпелком пошёл против Путина? Либо это наше местное руководство само так решило? А Дракону скажу так, окромя Хабара, сейчас даже в Казахстане есть . что посмотреть. в основном.к сожалению. всё зарубежного производства. но иногда и наши ничего. кстати почему то именно европейцы очень любят и всегда отмечают наши незатейливые казахские фильмы
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2825
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 14:53
#4
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Давно пора отключить прямой поток кремлёвской пропаганды с казахстанского ТВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11502
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:00
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Наверно все-таки нужно установить. В районе жд района режим тишины. Пани Юля плохо высыпается))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:05
#6
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Ну одна знакомая женщина, чуть старше меня, она интернетом не пользуется, смотрит только тв, она ярая путинистка, причём казашка
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17781
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:11
#7
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///которая принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Фридману//

Дополнение.
//С 2015 года — резидент Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел Athlone House, где продолжает проживать и после введения против него санкций Европейского союза.//

из биографии
// появился на свет в украинском городе Львове 21 апреля 1964 года в еврейской семье.///
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:34
#8
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Да уж вдвойне враг , из Львова да ещё нерусский
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:34
#9
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Ну спасибо разъяснили
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 15:38
#10
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Плюс к этому ещё и предатель, деньги то в России зарабатывал, как и Галкин с Хаматовой. Вот чудеса. в одном человеке все стереотипы российской пропаганды.
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