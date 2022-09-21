Прогноз на 5 дней
пасмурно+2°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 26 из 26«1...242526
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45180
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
Читать новость

lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1090
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 14:27
#375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что интересно, ты даже тут себе придумываешь) увидев несколько слов строишь в своей голове собственную картинку того, что было написано, вместо того, чтобы хоть раз попытаться осознать, что написано в ответах тебе) Это к примеру, как если б режиссер, прочитав книгу "Колобок" снял бы какого-нибудь "Терминатора")
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 14:34
#376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я кстати задал вопрос, почему бы вот Вам lavprof не ответиь, раз уж Вы так за политику России на данный момент, то Вы за то чтобы Украина прекратило своё существование, как суверенное государство, независимо от режима, как сказал Sceptic, ещё много будет референдумов на этой территории? Приветствуется только честный ответ
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 14:40
#377
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кроме того не было по моему ещё ни одного прецедента, чтобы референдум по поводу вольеизьявления народа проходил в условиях войны, когда нужно на избирательных участках должны быть люди с автоматами, наоборот, все дистанцируются от такого, а тут в открытую
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 14:52
#378
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня много вопросов скопилось Вам, поклонникам СВО. Почему так много лжи.
1. СВО проводится для денацификации и т.д., оккупации Украины не будет
2.ВС РФ поражает только военные объекты, во что превратился Мариуполь, да и в Одессу, не говоря про Харьков залетало, что с объектами водного жизнеобеспечения в Харькове, про тепловые и энерго объекты уж не говорю
3. Мы не боремся с украинским народом, а с кем? если по оценкам российских экспертов, нацистов в Украине было от 1.5 до 5 %, а выехало из Украины более 10% населения, причем все нацисты остались в стране.
4. Почему, Россия если она не хотела оккупировать Украину, теперь присоединяет, часть территории, которая никогда не принадлежала РФ, да она проинадлежала Российской империи, но где и когда Россия объявляла себя правопреемницей Российской империи
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3315
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 15:18
#379
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
У меня много вопросов скопилось Вам, поклонникам СВО. Почему так много лжи.


Что они ответят, цели, задачи и планы СВО постоянно меняются, сейчас опять начали вес цивилизованный мир пугать кузькиной матерью и.т.д.

Многие на форуме отмечают кому верить, якобы много фейков. В части касающейся экипировки призывников действительно имеются проблемы, а скоро зима не за горами. Наверное отдельные депутаты Гос. Думы РФ не врут. Например М.Делягин говорит проведение частичной мобилизации обострило тревогу в обществе по поводу материального обеспечения наших вооруженных сил. Множатся сообщения о самостоятельной экипировке мобилизационных аптечками, спальными мешками, обувью, одеждой — практически всем, кроме оружия.

Подробнее здесь:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
603
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 15:29
#380
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное Путину, до того надоели вопросы, почему чтобы защитить свою родину . надо было переступить через границу, что он решил вопрос по своему, просто взял и присоединил
Профайл
Страница 26 из 26«1...242526
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Анатолий

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS