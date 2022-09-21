Отправлено: - 15:18

saba:

У меня много вопросов скопилось Вам, поклонникам СВО. Почему так много лжи.

Цитата:Что они ответят, цели, задачи и планы СВО постоянно меняются, сейчас опять начали вес цивилизованный мир пугать кузькиной матерью и.т.д.Многие на форуме отмечают кому верить, якобы много фейков. В части касающейся экипировки призывников действительно имеются проблемы, а скоро зима не за горами. Наверное отдельные депутаты Гос. Думы РФ не врут. Например М.Делягин говорит проведение частичной мобилизации обострило тревогу в обществе по поводу материального обеспечения наших вооруженных сил. Множатся сообщения о самостоятельной экипировке мобилизационных аптечками, спальными мешками, обувью, одеждой — практически всем, кроме оружия.Подробнее здесь: