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≡ Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45180
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Отправлено: 28.09.22 - 11:33
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Казахстанские экономисты рассказали, как мобилизация и возможные санкции в отношении России, а также приток россиян в Казахстан могут отразиться на казахстанской экономике и курсе тенге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11502
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Отправлено: 28.09.22 - 14:44
#15
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Цитата:
viktorian85:

В любой другой стране с нормальной экономикой, сказали бы вау, круто! Деньги идут. Ну у нас особенная экономика. Пукнул и сразу мука выросла в два раза.
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