Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
что интересно, ты даже тут себе придумываешь) увидев несколько слов строишь в своей голове собственную картинку того, что было написано, вместо того, чтобы хоть раз попытаться осознать, что написано в ответах тебе) Это к примеру, как если б режиссер, прочитав книгу "Колобок" снял бы какого-нибудь "Терминатора")
А я кстати задал вопрос, почему бы вот Вам lavprof не ответиь, раз уж Вы так за политику России на данный момент, то Вы за то чтобы Украина прекратило своё существование, как суверенное государство, независимо от режима, как сказал Sceptic, ещё много будет референдумов на этой территории? Приветствуется только честный ответ
А кроме того не было по моему ещё ни одного прецедента, чтобы референдум по поводу вольеизьявления народа проходил в условиях войны, когда нужно на избирательных участках должны быть люди с автоматами, наоборот, все дистанцируются от такого, а тут в открытую
У меня много вопросов скопилось Вам, поклонникам СВО. Почему так много лжи. 1. СВО проводится для денацификации и т.д., оккупации Украины не будет 2.ВС РФ поражает только военные объекты, во что превратился Мариуполь, да и в Одессу, не говоря про Харьков залетало, что с объектами водного жизнеобеспечения в Харькове, про тепловые и энерго объекты уж не говорю 3. Мы не боремся с украинским народом, а с кем? если по оценкам российских экспертов, нацистов в Украине было от 1.5 до 5 %, а выехало из Украины более 10% населения, причем все нацисты остались в стране. 4. Почему, Россия если она не хотела оккупировать Украину, теперь присоединяет, часть территории, которая никогда не принадлежала РФ, да она проинадлежала Российской империи, но где и когда Россия объявляла себя правопреемницей Российской империи
saba: У меня много вопросов скопилось Вам, поклонникам СВО. Почему так много лжи.
Что они ответят, цели, задачи и планы СВО постоянно меняются, сейчас опять начали вес цивилизованный мир пугать кузькиной матерью и.т.д.
Многие на форуме отмечают кому верить, якобы много фейков. В части касающейся экипировки призывников действительно имеются проблемы, а скоро зима не за горами. Наверное отдельные депутаты Гос. Думы РФ не врут. Например М.Делягин говорит проведение частичной мобилизации обострило тревогу в обществе по поводу материального обеспечения наших вооруженных сил. Множатся сообщения о самостоятельной экипировке мобилизационных аптечками, спальными мешками, обувью, одеждой — практически всем, кроме оружия.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать