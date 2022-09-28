Отправлено: - 14:05

Если приедет много людей, то возрастет потребление товаров и услуг, вырастет спрос, что повлечет за собой рост цен.

Цитата:Я как диваный экономист, с опытом жизни в независимости 30 лет непонятно чего . Могу сказать твёрдо и уверено. Цены будут рости не взирая не на что, будут у нас уклонисты или туристы. Точка.)