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Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45180
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Отправлено: 28.09.22 - 11:33
Казахстанские экономисты рассказали, как мобилизация и возможные санкции в отношении России, а также приток россиян в Казахстан могут отразиться на казахстанской экономике и курсе тенге.
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T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 190
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 11:33
В НАШУ СТРАНУ ПРИБЫЛО 98000 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ХОРОШЕГО ОТ ЭТОГО ОЖИДАТЬ? ГДЕ ТУТ АЛЯ ПАТРИОТЫ? ЧТО ЯЗЫКИ В Ж-ПЕ?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17781
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 11:47
да никак ни может отразиться,
чушь какая то.
чушь какая то.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8774
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 11:58
Что плохого в притоке людей, если абстрагироваться от их причин?
Вон туристов столько лет привлекали, привлекали, миллиарды тратили и то не густо с ними.... Ролики сейчас довольно симпатичные крутят о природных достопримечательностях Казахстана.
А тут сразу много людей, которые привезли деньги. Они будут есть, лечиться, посещать заведения...оставлять деньги. Хватайте и развивайте свой бизнес.
Некоторые останутся, пойдут работать. Тем более в наших северных регионах, где, как говорят, дефицит рабочей силы, поэтому с юга переселяют народ. Вот, пожалуйста, столько рабочих рук и голов.
Вон туристов столько лет привлекали, привлекали, миллиарды тратили и то не густо с ними.... Ролики сейчас довольно симпатичные крутят о природных достопримечательностях Казахстана.
А тут сразу много людей, которые привезли деньги. Они будут есть, лечиться, посещать заведения...оставлять деньги. Хватайте и развивайте свой бизнес.
Некоторые останутся, пойдут работать. Тем более в наших северных регионах, где, как говорят, дефицит рабочей силы, поэтому с юга переселяют народ. Вот, пожалуйста, столько рабочих рук и голов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18409
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 12:03
А в кафешках как цены в Рудном то взлетели, тоже ощутимо..
Россияне заметил не варят практически..
Удивляются нашей зарплате к тому же.
Приехали самые денежные, самый смак России..
Да, для этого надо строить заводы, не согласен с автором.
Россияне это образованные к тому же люди, которые бегут..
Россияне заметил не варят практически..
Удивляются нашей зарплате к тому же.
Приехали самые денежные, самый смак России..
Да, для этого надо строить заводы, не согласен с автором.
Россияне это образованные к тому же люди, которые бегут..
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 12:11
Во многом тут не действуют рыночные механизмы, по тенгри ньюс рассказывали, что за один раз меняли по 500000 рублей, я так знаю и поболее меняли, нацбанк успокаивает. что тенге в достаточном количестве. пусть так , но курс рубля не меняется, даже в наличном обороте. У нас все обменники зависят от Нацбанка, Нацбанк выставляет курс который сложился от курса покупки и продажи безналичной валюты и политики государства, так , что даже опосредованной выгоды большинство жителей Казахстана от этого бегства россиян, кроме арендодателей квартир, не получат. Ну это в принципе и неплохо, дурные деньги, как приходят , так и уходят. У кого большие деньги здесь не задержатся, как минимум Астана, Алматы, скорее всего Таиланд, Бали , и т.д. А вот у кого нет денег, тех реально жалко, у меня нет лишней жилплощади, жена увидела вчера пацан в одной футболке, он у неё дорогу на ЗТБ, спрашивал, не сообразила говорит, надо было одну из твоих курток отдать
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17781
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Отправлено: 28.09.22 - 12:14
еще раз.
курс тенге устанавливается в кабинетах нацбанка.
и не зависит от биржы, а тем более от обменных пунктов.
курс тенге устанавливается в кабинетах нацбанка.
и не зависит от биржы, а тем более от обменных пунктов.
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 12:17
А так в принципе плохого, ничего нет, понятно им тяжело, я бы вообще был бы в трансе. как так, весь привычный уклад жизни, всё то что шло по накатанной, раз и в один момент ты в незнакомой обстановке. практически без будущего, сильные выживут, а слабые?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18409
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Отправлено: 28.09.22 - 12:21
Цитата:
Слабые идут на войну.
А сильные духом приехали сюда.
saba:
сильные выживут, а слабые?
сильные выживут, а слабые?
Слабые идут на войну.
А сильные духом приехали сюда.
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 12:28
И насчёт предателей поосторожней пожалуйста, сколько лет без войны жили? Сложилась другая культура. когда войне вообще нет места, я помню , правда ехал из Москвы на поезде, во время второй чеченской, со мной пацаны дембеля ехали, их из части офицеры вывозили, переодев в гражданку, потому что за воротами их ждали. чтобы забрать боевые. А в купе пацан был, дурак, патрон в зубную пасту засунул, зашёл прапорщик мент и нашёл, так он со всей группы огромные деньги состриг. сам в полтора раза больше любого из них, когда я начал возмущаться. сказал, я тебя сейчас на станции ссажу, а потом добирайся, как хочешь, у меня, тоже мужества не хватило, до сих пор вспоминаю. А нынешние пацаны выросли, когда Макдональдс, кинотеатры, вообще всякая развлекуха, а тут бац и война
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 12:47
Про биржу и Нацбанк Вы придумали сами или кто подсказал? Отслеживайте курс на КАСЕ, а потом смотрите средневзвешенный курс. а потом посмотрите на курс Нацбанка и Вы всё поймете.
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 12:49
Если у Нацбанка в рамках государственной политики есть резон и возможности подвинуть курс в ту или иную сторону есть другие возможности , кроме как келейно решить это в тихих кабинетах, под нежно шуршащий компьютер
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 12:53
А ещё раз, про ещё раз. это выглядит так. как будто, а для вас скудоумных. остерегайтесь подобных оборотов, я знаете ли всегда пишу с оглядкой, что увы на свете гораздо больше людей, которые умнее меня, чем мне это казалось. безусловно. для себя я самый умный, осталось это внушить всем остальным
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11502
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 14:05
Цитата:
Я как диваный экономист, с опытом жизни в независимости 30 лет непонятно чего . Могу сказать твёрдо и уверено. Цены будут рости не взирая не на что, будут у нас уклонисты или туристы. Точка.)
Если приедет много людей, то возрастет потребление товаров и услуг, вырастет спрос, что повлечет за собой рост цен.
Я как диваный экономист, с опытом жизни в независимости 30 лет непонятно чего . Могу сказать твёрдо и уверено. Цены будут рости не взирая не на что, будут у нас уклонисты или туристы. Точка.)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 543
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Отправлено: 28.09.22 - 14:36
Да никак не отразится на экономике. 34 тысяч россиян это ни о чём.
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