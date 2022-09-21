Отправлено: - 13:25

saba:

пожалуйста перестань цитировать всех, ведь это же мы можем посмотреть и сами, причем, есть гораздо более серьёзные каналы. нежели ,у Вас.

Цитата:Для начала, это надо сказать НГ, чтобы перестала обо всем писать, у нас же есть более серьезные каналы, Хабар, Россия -1..