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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45179
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
594
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:14
#360
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Меня вот один вопрос волнует, все кто, сейчас на форуме за Путина, действительно хотят, невзирая на режим, даже если не будет Зеленского, чтобы Украина прекратила своё существование. как суверенное государство?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
594
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:19
#361
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Кстати, да простят меня преподаватели истфака не помню. уже сколько раз был раздел Польши, по моему 3 раза делили, настала очередь Украины?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:25
#362
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Цитата:
saba:
пожалуйста перестань цитировать всех, ведь это же мы можем посмотреть и сами, причем, есть гораздо более серьёзные каналы. нежели ,у Вас.

Для начала, это надо сказать НГ, чтобы перестала обо всем писать, у нас же есть более серьезные каналы, Хабар, Россия -1..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6765
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:37
#363
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Цитата:
111:
Не ври.
Зарегистрировано в Минюсте России 22 сентября 2021 г. N 65090МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗот 10 июня 2021 г. N 342О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2014 Г. N 151 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИМ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ, А ТАКЖЕ СОЗДАВАЕМЫМ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ФОРМИРОВАНИЯМ, И ПОРЯДКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИМ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ, А ТАКЖЕ СОЗДАВАЕМЫМ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ФОРМИРОВАНИЯМ"
---- Читать умеешь ???***
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
594
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:40
#364
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Да нет, это я не против, просто когда есть сомнения, у наших оппонентов, всегда есть повод за. что зацепиться, за говор и т.д., а заметь , когда НГ про референдум поместила фото РИА Новости, и там на фоне бюллетеней явно просматривался автомат,а я про это написал. даже Алекс ни слова против не написал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:50
#365
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Цитата:
Гога:
14 МАРТА 2014 Г.

Приложение к приказу.
А не сам приказ.
Так что ты опять соврал..
Сам приказ вот от этого.

[Исправлено: 111, 28.09.2022 - 13:52]
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