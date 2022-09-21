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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45179
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 14:44
#345
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Первый танковый полк.
Мужик, которого схватили нквдшники с кровати, говорит никакого обучения не будет и их отправляют на убой сразу..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 14:49
#346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни стрельб, ни теории, ни х...., ничего..
Мужик чуть не плачет.
Обещали ведь месяц учебки..
Засланный украинец?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6765
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 14:55
#347
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Цитата:
111:
Ну и привет грабеж..

----Приказ от 10.06.2021 году .И причем он здесь?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 15:03
#348
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Цитата:
111:
Конечно же очередная

мнение о Гармажаповой и организации «Свободная Бурятия»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17780
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 15:04
#349
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Цитата:
Гога:
Приказ от 10.06.2021 году .И причем он здесь?


да притом же что и билет Москва-Париж из Сочи.
это то же , что фото любого мужика- и пиши под ним любой фейк-
или фото здании- и пиши на его фоне что в нем пытали и насиловали.
поделать ничего нельзя.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 21:28
#350
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Первый пленный мобилизованный..
Сколько там поошло с 21го сентября?




Действительно, без подготовки кинули на убой.
Но их еще 24 миллиона, кому какая разница..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 21:28
#351
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Цитата:
Гога:
Приказ от 10.06.2021 году .

Не ври.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
805
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 21:33
#352
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:lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 01:38
#353
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Цитата:
111:
Первый пленный мобилизованный..

Видео
какой прекрасный мАсковский говор
под диктовку
мобилизованный? а говорит по контракту.
Тщательнее ролики снимать нужно)
кстати, я немного не в курсе, но все рос. солдаты носят с собой полный пакет оригиналов документов?
видео 2 зачем то пересняли еще раз

[Исправлено: lavprof, 28.09.2022 - 01:54]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 01:45
#354
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Цитата:
lavprof:
видео 2 зачем то пересняли еще раз

а, ну да, бумажку дали читать, чтоб не подсказывать
Гэ - говор))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 12:17
#355
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О как..

Как ранее писал Obninsk.Name, после Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации стали появляться новые инициативы.
В частности, общественная организация Национальный антикоррупционный комитет начала работу над предложением отправлять на обязательную воинскую службу сроком на один год приезжих из Центральной Азии : Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые стали гражданами России менее 10 лет назад. Об этом в Телеграм рассказал председатель АНО Кирилл Кабанов.

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал данную инициативу, отметив, что согласно действующему законодательству, мигранты старше 27 лет не подлежат призыву на военную службу. А значит они не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — подчеркнул Фадеев.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 12:40
#356
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Хм..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 12:59
#357
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Цитата:
111:
Хм..

Цитата:
"Минобороны России в рамках частичной мобилизации никаких обращений к госорганам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в РФ не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сообщили в Минобороны РФ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:06
#358
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Цитата:
lavprof:
Минобороны России в рамках частичной мобилизации никаких обращений

Ну раз российские СМИ пишут Отказался, значит уже пропагандисты с Путиным бегали в поисках бежавших от мобилизации..
Иначе писать такое такой газете глуповато немного..
Так мне кому верить, тебе, простому рабочему из якобы Костаная, или профессиональным российским журналистам, делающими свою работу, пусть и в пропагандистких целях?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
594
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 13:11
#359
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Марик, пожалуйста перестань цитировать всех, ведь это же мы можем посмотреть и сами, причем, есть гораздо более серьёзные каналы. нежели ,у Вас.
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