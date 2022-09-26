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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 13:35
#7846
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нашел только про малого мадагаскарского тенрека (малый мадагаскарский еж, иглистый тенрек, малый тенрек)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17780
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 13:40
#7847
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Цитата:
lavprof:

относятся ли они к ежам,вот вопрос.
///Внешне некоторые тенреки очень похожи на ежей, однако не родственны им.
Достаточно глянуть на островных ежей, землероек и кротов. Подвох в том, что все вышеперечисленные не являются ни ежами, ни землеройками, ни кротами, хотя, справедливости ради, очень на них похожи.
Всех животных с большой земли крайне удачно пародирует семейство тенреков.//
//Ежовый тенрек: «Еж», который ползает по деревьям, живёт на Мадагаскаре и приходится родственником слону.///
плагиатом короче занимаются.
хотя может про лазающих по деревьях ежей именно про них.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 13:45]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 14:10
#7848
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Цитата:
alex_60:
относятся ли они к ежам,вот вопрос.

по факту так понимаю нет) тенрековые вообще да, разнообразны по внешнему виду)
Цитата:
Семейство объединяет очень разных по виду и размерам животных: длина тела у них колеблется от 4 до 20 см, хвоста 1—22 см. Большинство тенрековых, вероятно, ещё с мелового периода изолированно обитают на Мадагаскаре и за это время успели образовать ряд специализированных форм. Так, обыкновенный тенрек напоминает американских опоссумов; малый и большой тенреки — ежей; внешним видом длиннохвостые тенреки сходны с землеройками, рисовые тенреки — с кротами, болотный тенрек — с выхухолью.

а с ежами не родственники вообще, ежи входят в отряд насекомоядных (лат. Eulipotyphla или Lipotyphla) надотряда лавразиатериев, а тенрековые в отряд афросорициды (лат. Afrosoricida) надотряда афротериев)
Вот так немножко расширили свои знания о животном мире)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 14:26
#7849
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 14:27
#7850
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 15:14
#7851
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 17:52
#7852
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Дождь на улице. Кони плащи - надели.... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 11:56
#7853
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Время - 7.52 часов.
Температура на улице +5 градусов.
В квартире +20.2 градуса.
Вчера вечером включил отопление.
Не греет. Наверное газ - отключили?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17780
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:04
#7854
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Цитата:
drakon:
Наверное газ - отключили?..


американцы взорвали все нитки северных потоков.
уже доказано.
вертолеты их там летали три дня,над местом взрывов.
координировали.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 12:08]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:06
#7855
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Цитата:
drakon:
Вчера вечером включил отопление. Не греет. Наверное

Россия не просто так же взорвала свои и ваши газопроводы.
Война так война..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:07
#7856
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Цитата:
alex_60:
американцы взорвали все нитки северных потоков.

И как теперь - быть?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17780
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:09
#7857
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Цитата:
drakon:
И как теперь - быть?..


ты же валежника набрал.
или давай на зиму в Кустанай .
вроде одна нитка в северном потоке 2
целая, можно по ней в принципе.
но Шольц сказал, лучше замерзнем и умрем, но СП2 не включим.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 12:11]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:38
#7858
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Цитата:
alex_60:
но Шольц сказал, лучше замерзнем и умрем,

Придётся слушать, Шольца... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 13:09
#7859
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 13:11
#7860
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9.00 часов. Туман почти - рассеялся... :lol: ;-)
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