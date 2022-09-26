Отправлено: - 14:10

alex_60:

относятся ли они к ежам,вот вопрос.

Семейство объединяет очень разных по виду и размерам животных: длина тела у них колеблется от 4 до 20 см, хвоста 1—22 см. Большинство тенрековых, вероятно, ещё с мелового периода изолированно обитают на Мадагаскаре и за это время успели образовать ряд специализированных форм. Так, обыкновенный тенрек напоминает американских опоссумов; малый и большой тенреки — ежей; внешним видом длиннохвостые тенреки сходны с землеройками, рисовые тенреки — с кротами, болотный тенрек — с выхухолью.

Цитата:по факту так понимаю нет) тенрековые вообще да, разнообразны по внешнему виду)Цитата:а с ежами не родственники вообще, ежи входят в отряд насекомоядных (лат. Eulipotyphla или Lipotyphla) надотряда лавразиатериев, а тенрековые в отряд афросорициды (лат. Afrosoricida) надотряда афротериев)Вот так немножко расширили свои знания о животном мире)