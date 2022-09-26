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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
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- 17.08.20
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 13:35
нашел только про малого мадагаскарского тенрека (малый мадагаскарский еж, иглистый тенрек, малый тенрек)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 13:40
Цитата:
относятся ли они к ежам,вот вопрос.
///Внешне некоторые тенреки очень похожи на ежей, однако не родственны им.
Достаточно глянуть на островных ежей, землероек и кротов. Подвох в том, что все вышеперечисленные не являются ни ежами, ни землеройками, ни кротами, хотя, справедливости ради, очень на них похожи.
Всех животных с большой земли крайне удачно пародирует семейство тенреков.//
//Ежовый тенрек: «Еж», который ползает по деревьям, живёт на Мадагаскаре и приходится родственником слону.///
плагиатом короче занимаются.
хотя может про лазающих по деревьях ежей именно про них.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 13:45]
lavprof:
относятся ли они к ежам,вот вопрос.
///Внешне некоторые тенреки очень похожи на ежей, однако не родственны им.
Достаточно глянуть на островных ежей, землероек и кротов. Подвох в том, что все вышеперечисленные не являются ни ежами, ни землеройками, ни кротами, хотя, справедливости ради, очень на них похожи.
Всех животных с большой земли крайне удачно пародирует семейство тенреков.//
//Ежовый тенрек: «Еж», который ползает по деревьям, живёт на Мадагаскаре и приходится родственником слону.///
плагиатом короче занимаются.
хотя может про лазающих по деревьях ежей именно про них.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 13:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 14:10
Цитата:
по факту так понимаю нет) тенрековые вообще да, разнообразны по внешнему виду)
Цитата:
а с ежами не родственники вообще, ежи входят в отряд насекомоядных (лат. Eulipotyphla или Lipotyphla) надотряда лавразиатериев, а тенрековые в отряд афросорициды (лат. Afrosoricida) надотряда афротериев)
Вот так немножко расширили свои знания о животном мире)
alex_60:
относятся ли они к ежам,вот вопрос.
относятся ли они к ежам,вот вопрос.
по факту так понимаю нет) тенрековые вообще да, разнообразны по внешнему виду)
Цитата:
Семейство объединяет очень разных по виду и размерам животных: длина тела у них колеблется от 4 до 20 см, хвоста 1—22 см. Большинство тенрековых, вероятно, ещё с мелового периода изолированно обитают на Мадагаскаре и за это время успели образовать ряд специализированных форм. Так, обыкновенный тенрек напоминает американских опоссумов; малый и большой тенреки — ежей; внешним видом длиннохвостые тенреки сходны с землеройками, рисовые тенреки — с кротами, болотный тенрек — с выхухолью.
а с ежами не родственники вообще, ежи входят в отряд насекомоядных (лат. Eulipotyphla или Lipotyphla) надотряда лавразиатериев, а тенрековые в отряд афросорициды (лат. Afrosoricida) надотряда афротериев)
Вот так немножко расширили свои знания о животном мире)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 14:26
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 14:27
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 15:14
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.22 - 17:52
Дождь на улице. Кони плащи - надели....
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 11:56
Время - 7.52 часов.
Температура на улице +5 градусов.
В квартире +20.2 градуса.
Вчера вечером включил отопление.
Не греет. Наверное газ - отключили?...
Температура на улице +5 градусов.
В квартире +20.2 градуса.
Вчера вечером включил отопление.
Не греет. Наверное газ - отключили?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:04
Цитата:
американцы взорвали все нитки северных потоков.
уже доказано.
вертолеты их там летали три дня,над местом взрывов.
координировали.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 12:08]
drakon:
Наверное газ - отключили?..
Наверное газ - отключили?..
американцы взорвали все нитки северных потоков.
уже доказано.
вертолеты их там летали три дня,над местом взрывов.
координировали.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 12:08]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:06
Цитата:
Россия не просто так же взорвала свои и ваши газопроводы.
Война так война..
drakon:
Вчера вечером включил отопление. Не греет. Наверное
Вчера вечером включил отопление. Не греет. Наверное
Россия не просто так же взорвала свои и ваши газопроводы.
Война так война..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:07
Цитата:
И как теперь - быть?...
alex_60:
американцы взорвали все нитки северных потоков.
американцы взорвали все нитки северных потоков.
И как теперь - быть?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:09
Цитата:
ты же валежника набрал.
или давай на зиму в Кустанай .
вроде одна нитка в северном потоке 2
целая, можно по ней в принципе.
но Шольц сказал, лучше замерзнем и умрем, но СП2 не включим.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 12:11]
drakon:
И как теперь - быть?..
И как теперь - быть?..
ты же валежника набрал.
или давай на зиму в Кустанай .
вроде одна нитка в северном потоке 2
целая, можно по ней в принципе.
но Шольц сказал, лучше замерзнем и умрем, но СП2 не включим.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 12:11]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 12:38
Цитата:
Придётся слушать, Шольца...
alex_60:
но Шольц сказал, лучше замерзнем и умрем,
но Шольц сказал, лучше замерзнем и умрем,
Придётся слушать, Шольца...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 13:09
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.22 - 13:11
9.00 часов. Туман почти - рассеялся...
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