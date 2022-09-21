Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
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Как ранее писал Obninsk.Name, после Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации стали появляться новые инициативы. В частности, общественная организация Национальный антикоррупционный комитет начала работу над предложением отправлять на обязательную воинскую службу сроком на один год приезжих из Центральной Азии : Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые стали гражданами России менее 10 лет назад. Об этом в Телеграм рассказал председатель АНО Кирилл Кабанов.
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал данную инициативу, отметив, что согласно действующему законодательству, мигранты старше 27 лет не подлежат призыву на военную службу. А значит они не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.
«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — подчеркнул Фадеев.
"Минобороны России в рамках частичной мобилизации никаких обращений к госорганам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в РФ не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сообщили в Минобороны РФ.
lavprof: Минобороны России в рамках частичной мобилизации никаких обращений
Ну раз российские СМИ пишут Отказался, значит уже пропагандисты с Путиным бегали в поисках бежавших от мобилизации.. Иначе писать такое такой газете глуповато немного.. Так мне кому верить, тебе, простому рабочему из якобы Костаная, или профессиональным российским журналистам, делающими свою работу, пусть и в пропагандистких целях?
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