Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Отправлено: - 12:17

О как..



Как ранее писал Obninsk.Name, после Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации стали появляться новые инициативы.

В частности, общественная организация Национальный антикоррупционный комитет начала работу над предложением отправлять на обязательную воинскую службу сроком на один год приезжих из Центральной Азии : Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые стали гражданами России менее 10 лет назад. Об этом в Телеграм рассказал председатель АНО Кирилл Кабанов.



Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал данную инициативу, отметив, что согласно действующему законодательству, мигранты старше 27 лет не подлежат призыву на военную службу. А значит они не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.



«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — подчеркнул Фадеев.