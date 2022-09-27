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≡ Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45176
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 14:09
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В Министерстве внутренних дел сообщили, сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации. С 21 сентября ИИН получили чуть более восьми тысяч нерезидентов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 11:41
#45
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Сегодня посмотрел сводки с Русланом, где он говорит, что вообще не ожидал от Казахстана, оказавшейся первой страной, где помощь русским беженцам оказывается на государственном уровне.
Даже в Ойропе никто так не делает..

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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8900
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 11:43
#46
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Действительно молодцы,помогают людям в трудную минуту,даже бесплатное жильё находят,а некоторые в это время навариваются на Россиянах ,хаты сдают подороже пользуясь моментом,при этом преподносят -это всё с помпой типа "помощь братскому народу"
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