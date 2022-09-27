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≡ Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45176
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 14:09
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В Министерстве внутренних дел сообщили, сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации. С 21 сентября ИИН получили чуть более восьми тысяч нерезидентов.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1601
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 18:40
#30
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Цитата:
111:

Если в паспорте регистрация в Хабаровске или Якутии, совсем не факт, что они оттуда и приехали. Половина России зарегистрированы в провинции, а живут совсем не там.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 18:45
#31
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Вот эти вот паспорта другие какие то, фото и там и тут рядом, но там не написано, тут написано что то

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 18:47
#32
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Цитата:
КГСПС:
Если в паспорте регистрация в Хабаровске или Якутии,

Якуты за день примчались.
На самолете до Екатеринбурга, потом такси..
Им вообще повезло.
Ну и жена с ребенком уже сюда 2го с екатеринбурга на автобус взяла билет.
Эти нет, с Сахи, С Якутска и двое с деревень или районов.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
919
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 22:05
#33
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Цитата:
111:
Вот эти вот паспорта другие какие то, фото и там и тут рядом, но там не написано, тут написано что то

Это внутренний паспорт, а тот, что в Турцию собрался загран паспорт. С внутренним только по ЕАЭС вроде можно передвигаться.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 22:33
#34
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Цитата:
KOS77:
Это внутренний паспорт

А, я то думаю, почему отличаются..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 22:35
#35
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В Рудном, человек 80 на улице..
Моя их жалеет..
А еще три сотни приезжают этой ночью под утро..
Хоть к себе подселяй..
Холода.
Реально жалко..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 22:37
#36
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Две хаты нашел, у кого пустуют, не, не согласились дать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6764
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 23:20
#37
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Цитата:
111:
Две хаты нашел

----Молодец , в будущем зачтется :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6764
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 23:23
#38
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Цитата:
111:
В Рудном, человек 80 на улице.. Моя их жалеет..

---У тебя 5 хат в Рудном -----посели бесплатно , жену послушай
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
805
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 23:41
#39
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Цитата:
Гога:
посели бесплатно , жену послушай

Да зачем, на рудники работать отправить, так и жильём обеспечат. 8-)
Кто не служит своей армии, будет служить чужой! - Старая поговорка.
Хорошо, что сбежали, внутри страны меньше проблем будет, да и страна будет знать своих "героев" в лицо. Всё нормально и жизненно. Я в командировке был, когда повестка пришла. Никуда не бежал. А в поезде так же мужики, для меня пацана тогдашнего, тоже ехали - резервисты. Один плакал даже, что то про семью рассказывал. А этих трусов на шахты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11497
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 23:50
#40
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Цитата:
111:
В придорожных кафе , гостиницы пустуют. Отправляй их туда. Много в машинах ночуют экономят деньги, А так в гостиницах дешевле чем в квартирах в городе. Пустые в Октябрьском, атбасаре, Астраханка, жалтыре Я только что от туда. Около сотни поместится.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 00:34
#41
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Цитата:
Гога:
---У тебя 5 хат в Рудном -----посели

У меня там бригады ССГПО..
Ну а подселить, завтра посмотрим.
С часу ночи уже 28 звонков, холодно, они там как бомжи бродят по холоду, до чего пропагандисты довели русский народ..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 00:38
#42
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Цитата:
Vit:
придорожных кафе , гостиницы пустуют.

Говорю до самой Лисаковки.
Сегодня звонили, заберите нас оттуда.
А только вчера я других людей туда отправлял посмотреть, архитектора..
Тобол, Лисаковск, вплоть до Камысты, но там такого нет и даже в Лисаковке их боятся с ними, в миграционку поставить на учет..
Деревенские же..
А у тех завтра третий день, просят с миграционкой.
Третий это последний.
Один конечно в поле не воин, но постараюсь хоть что то делать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 11:35
#43
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Костанайским Zетпропагандистам соль на рану


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18386
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 11:38
#44
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Волонтёры собирают для россиян одеяла, постельное бельё и предлагают ночлег тем, кто не смог забронировать жильё.

Кому нужна какая-то помощь, сюда везите людей. Поможем разместить на ночлег.

Активисты собирают одеяла и подушки, призывая местных жителей помочь бегущим от частичной мобилизации гражданам РФ.

Мы помогаем гражданам РФ с жильём, едой, ночлегом на первое время. Приходите, мы находимся на железнодорожном вокзале.
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