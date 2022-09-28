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≡ Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45176
Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана и курсе тенге, рассказали эксперты
Отправлено: 28.09.22 - 11:33
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Казахстанские экономисты рассказали, как мобилизация и возможные санкции в отношении России, а также приток россиян в Казахстан могут отразиться на казахстанской экономике и курсе тенге.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
190
Re: Как приток россиян может отразиться на экономике Казахстана...
Отправлено: 28.09.22 - 11:33
#1
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В НАШУ СТРАНУ ПРИБЫЛО 98000 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ХОРОШЕГО ОТ ЭТОГО ОЖИДАТЬ? ГДЕ ТУТ АЛЯ ПАТРИОТЫ? ЧТО ЯЗЫКИ В Ж-ПЕ?
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