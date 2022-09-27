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Это предательство или победа?
Это предательство или победа?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45176
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 09:40
Мобилизация в России привела к тому, что наша приграничная область, наш провинциальный городок стали интересны мужчинам призывного возраста из сопредельного государства. Исключительно в туристических целях.
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Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:19
Цитата:
Не будет Татарстан спокойно жить и развиваться. Все предприятия Татарстана в том числе и многотысячные связаны с другими регионами. Следовательно практически всё население останется без работы и денег. Что за этим последует объяснять думаю не стоит. Про Чечню вообще смешно она на 5 местом по дотациям. На первом Якутия. Смешно читать местных мечтающих о развале РФ. Наверное утешают себя так мысленно.
юля елиссева:
Буду не против, если татары снова будут брать дань с Московии. Впрочем Путин уже итак почти 20 лет платит дань Дон-Дону в Чечню. После поражения в войне, Московии придется еще и Украине репарации платить. Так что независимый Татарстан просто будет спокойно жить и развиваться, как и остальные независимые республики. А до того, что там будет твориться в Московии, уже и дела никому не будет.
Буду не против, если татары снова будут брать дань с Московии. Впрочем Путин уже итак почти 20 лет платит дань Дон-Дону в Чечню. После поражения в войне, Московии придется еще и Украине репарации платить. Так что независимый Татарстан просто будет спокойно жить и развиваться, как и остальные независимые республики. А до того, что там будет твориться в Московии, уже и дела никому не будет.
Не будет Татарстан спокойно жить и развиваться. Все предприятия Татарстана в том числе и многотысячные связаны с другими регионами. Следовательно практически всё население останется без работы и денег. Что за этим последует объяснять думаю не стоит. Про Чечню вообще смешно она на 5 местом по дотациям. На первом Якутия. Смешно читать местных мечтающих о развале РФ. Наверное утешают себя так мысленно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11497
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:24
Нет Юля, татария щас хорошо живёт потому что нефть спокойно качает и продаёт . Чего не будет после развала России. У нею заберут, и всё промышленные производства развалят и нечего кроме красивой природы не останется и даже языка.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18386
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:24
Цитата:
Вранье все это у тебя..
Алмазы, уран, газ..
Да побогаче любого региона России..
С Ичкерией тоже тебе то промыли то мозги..
viktorian85: На первом Якутия.
Вранье все это у тебя..
Алмазы, уран, газ..
Да побогаче любого региона России..
С Ичкерией тоже тебе то промыли то мозги..
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:25
Цитата:
В грузинском и украинском конфликте роль американцев на первом месте. Первый начал бомбить Южную Осетию спросив у америкосов, второй не разогнал гопников на майдане которых спонсировали и обучали америкосы что из этого вышло всё прекрасно видять.
юля елиссева:
как всегда, американцы во всем виноваты...
как всегда, американцы во всем виноваты...
В грузинском и украинском конфликте роль американцев на первом месте. Первый начал бомбить Южную Осетию спросив у америкосов, второй не разогнал гопников на майдане которых спонсировали и обучали америкосы что из этого вышло всё прекрасно видять.
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:29
Цитата:
Ошибся Якутия на втором месте по дотациям. На первом Дагестан.
111:
Вранье все это у тебя.. Алмазы, уран, газ..
Вранье все это у тебя.. Алмазы, уран, газ..
Ошибся Якутия на втором месте по дотациям. На первом Дагестан.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2823
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:34
Цитата:
Башкирия это вообще райское место.
Цитата:
не всем повезло стать независимыми в 1991 году. Но, с нынешней политикой Путина, сталось ждать недолго. Даже воевать за независимость российским регионам не придется.
abaika95:
Также и в южной Башкирии очень на южную Германию похоже
Также и в южной Башкирии очень на южную Германию похоже
Башкирия это вообще райское место.
Цитата:
abaika95:
Вот им в составе РФ зачем вообще быть непонятно
Вот им в составе РФ зачем вообще быть непонятно
не всем повезло стать независимыми в 1991 году. Но, с нынешней политикой Путина, сталось ждать недолго. Даже воевать за независимость российским регионам не придется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2823
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:38
Цитата:
Да, первые годы будет тяжело, но со временем всё наладится. Вам то в чём печаль? Где вы, где Московия и где Татарстан?Цитата:
не переживай за татар, нет еще на свете таких, кто мог у татар что-то отобрать.
viktorian85:
Не будет Татарстан спокойно жить и развиваться. Все предприятия Татарстана в том числе и многотысячные связаны с другими регионами. Следовательно практически всё население останется без работы и денег.
Не будет Татарстан спокойно жить и развиваться. Все предприятия Татарстана в том числе и многотысячные связаны с другими регионами. Следовательно практически всё население останется без работы и денег.
Да, первые годы будет тяжело, но со временем всё наладится. Вам то в чём печаль? Где вы, где Московия и где Татарстан?Цитата:
viktorian85:
У нею заберут, и всё промышленные производства развалят и нечего кроме красивой природы не останется и даже языка
У нею заберут, и всё промышленные производства развалят и нечего кроме красивой природы не останется и даже языка
не переживай за татар, нет еще на свете таких, кто мог у татар что-то отобрать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18386
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:39
Цитата:
Ты не путай дотации и богатство, которое вывозят олигархи, а попросту воруют у Якутов.
Потому там и дотации сделали, потому что идет воровство.
Это в одном из самых богатых регионов России..
Тот же Абрамович как сделал за пару лет 20 миллиардов в самом бедном регионе?
Ну а то что тебе пропаганда жужжит, это и так вся ложь известна..
viktorian85:
Якутия на втором месте по дотациям
Якутия на втором месте по дотациям
Ты не путай дотации и богатство, которое вывозят олигархи, а попросту воруют у Якутов.
Потому там и дотации сделали, потому что идет воровство.
Это в одном из самых богатых регионов России..
Тот же Абрамович как сделал за пару лет 20 миллиардов в самом бедном регионе?
Ну а то что тебе пропаганда жужжит, это и так вся ложь известна..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2823
Это предательство или победа?
Отправлено: 27.09.22 - 12:42
Цитата:
не путай дотации и дань. В каком еще регионе есть свои, отличные от российских законы, есть своя армия, армия,которая не подчиняется ни Путину, ни Шойгу. Есть своя полиция, не подчиняющаяся российскому МВД. Тут совсем не дотации, тут именно дань царьку чеченскому.
viktorian85:
Про Чечню вообще смешно она на 5 местом по дотациям.
Про Чечню вообще смешно она на 5 местом по дотациям.
не путай дотации и дань. В каком еще регионе есть свои, отличные от российских законы, есть своя армия, армия,которая не подчиняется ни Путину, ни Шойгу. Есть своя полиция, не подчиняющаяся российскому МВД. Тут совсем не дотации, тут именно дань царьку чеченскому.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3105
Re: Это предательство или победа?
Отправлено: 28.09.22 - 11:27
Цитата:
Украинцы в 2014 году наверно также рассуждали как вы. И пока что у них по точке невозврата уже лет на 15 точно проблем запасено. А это еще их не приблизили ни на шаг к ЕС. Т.е. текущее поколение, это те люди которым сейчас 25-35 лет скорее всего и не предвидится пожить в Евросоюзе в составе Украины. Даже если военные действия кончатся прям вот сегодня.
юля елиссева:
Да, первые годы будет тяжело, но со временем всё наладится.
Да, первые годы будет тяжело, но со временем всё наладится.
Украинцы в 2014 году наверно также рассуждали как вы. И пока что у них по точке невозврата уже лет на 15 точно проблем запасено. А это еще их не приблизили ни на шаг к ЕС. Т.е. текущее поколение, это те люди которым сейчас 25-35 лет скорее всего и не предвидится пожить в Евросоюзе в составе Украины. Даже если военные действия кончатся прям вот сегодня.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2823
Это предательство или победа?
Отправлено: 28.09.22 - 11:31
Цитата:
вот какое дело иностранцам до проблем Украины? своей бы страной занимались и не лезли к другим со своим "русским миром".
Сергей_я:
Украинцы в 2014 году наверно также рассуждали как вы.
Украинцы в 2014 году наверно также рассуждали как вы.
вот какое дело иностранцам до проблем Украины? своей бы страной занимались и не лезли к другим со своим "русским миром".
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17773
Это предательство или победа?
Отправлено: 28.09.22 - 11:39
Цитата:
очень правильный вопрос.
вот какого..они в 2014 году со своими печеньками устроили
государственный переворот в Киеве и массовой бойней
и захватили власть в стране?
а ведь еще не просохли чернила, за день,
как европейские лидеры, Янукович
подписали соответствующий договор.
вы действительно считаете что страной управляют украинцы?
с 2014 года страной управляют американцы.
юля елиссева:
вот какое дело иностранцам до проблем Украины?
вот какое дело иностранцам до проблем Украины?
очень правильный вопрос.
вот какого..они в 2014 году со своими печеньками устроили
государственный переворот в Киеве и массовой бойней
и захватили власть в стране?
а ведь еще не просохли чернила, за день,
как европейские лидеры, Янукович
подписали соответствующий договор.
вы действительно считаете что страной управляют украинцы?
с 2014 года страной управляют американцы.
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