Отправлено: - 12:19

юля елиссева:

Буду не против, если татары снова будут брать дань с Московии. Впрочем Путин уже итак почти 20 лет платит дань Дон-Дону в Чечню. После поражения в войне, Московии придется еще и Украине репарации платить. Так что независимый Татарстан просто будет спокойно жить и развиваться, как и остальные независимые республики. А до того, что там будет твориться в Московии, уже и дела никому не будет.

Цитата:Не будет Татарстан спокойно жить и развиваться. Все предприятия Татарстана в том числе и многотысячные связаны с другими регионами. Следовательно практически всё население останется без работы и денег. Что за этим последует объяснять думаю не стоит. Про Чечню вообще смешно она на 5 местом по дотациям. На первом Якутия. Смешно читать местных мечтающих о развале РФ. Наверное утешают себя так мысленно.