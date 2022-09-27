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≡ Воздушная тревога по ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45176
Воздушная тревога по ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 17:09
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Пенсионер Александр ГУРЬЯНОВ живет в районе железнодорожного вокзала. Продолжительные гудки локомотивов в ночное время стали причиной его бессонницы и жалоб в разные инстанции. Обратился с письмом и в редакцию "НГ".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25357
Воздушная тревога по ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 28.09.22 - 11:24
#15
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Цитата:
alex_60:
то второй был выпущен гораздо позже – в 1954 году.

И где он, стоит?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17773
Воздушная тревога по ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 28.09.22 - 11:30
#16
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Цитата:
drakon:
И где он, стоит?..


на территории эксплуатационного депо АО «Локомотив»
по ул. Уральской.
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