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Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя Абая, еще пяти – алашординцев
Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя Абая, еще пяти – алашординцев
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