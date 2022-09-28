Re: Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя...

Отправлено: - 11:07

Да да, это у вас прекрасно получается джапаны менять, только вот толку от этого? в новостях есть сообщение об иньекциях детям не той что нужно! вы бы УЧИЛИ ПРАВИЛЬНО, А НЕ КРОВАТИ ДВИГАЛИ! А ТО ТОЛЬКО БАБЛО СОБИРАЕТЕ С РОДИТЕЛЕЙ А ЗНАНИЙ НЕ ДАЕТЕ, ДА И ДАВАТЬ ТО НЕКОМУ! ПОХОДУ ВЕЗДЕ ПРЕПОДЫ С УЛИЦЫ!