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≡ Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя Абая, еще пяти – алашординцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45176
Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя Абая, еще пяти – алашординцев
Отправлено: 28.09.22 - 11:07
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Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя великого казахского поэта Абая Кунанбаева, еще пяти – имена лидеров Алаш Орды. Помимо этого переименовали еще четыре организации образования.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
190
Re: Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя...
Отправлено: 28.09.22 - 11:07
#1
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Да да, это у вас прекрасно получается джапаны менять, только вот толку от этого? в новостях есть сообщение об иньекциях детям не той что нужно! вы бы УЧИЛИ ПРАВИЛЬНО, А НЕ КРОВАТИ ДВИГАЛИ! А ТО ТОЛЬКО БАБЛО СОБИРАЕТЕ С РОДИТЕЛЕЙ А ЗНАНИЙ НЕ ДАЕТЕ, ДА И ДАВАТЬ ТО НЕКОМУ! ПОХОДУ ВЕЗДЕ ПРЕПОДЫ С УЛИЦЫ!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
455
Re: Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя...
Отправлено: 28.09.22 - 11:12
#2
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Отличная идея! Давно пора! Других проблем и вопросов в сфере образования у нас же нет. Ух,какой скачок успеваемости нас ждёт,аж дух захватывает.
*сарказм*
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17773
Re: Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя...
Отправлено: 28.09.22 - 11:14
#3
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большого ума не надо на такие дела.
ум тут не при чем.
переименовывать-это не мешки ворочать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17236
Re: Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя...
Отправлено: 28.09.22 - 11:19
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А достойных имен то раз-два и обчелся)). Вот и "гоняют" одних и тех же по кругу :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5530
Re: Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя...
Отправлено: 28.09.22 - 11:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное совещались, согласовывали и пока туда-сюда целая армия чиновников сидящих на шее народа с важным видом делали вид что работали. А что говорили мораторий на ономастику,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17773
Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя Абая, еще пяти – алашординцев
Отправлено: 28.09.22 - 11:22
#6
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да, и батыры кончились...
вот про Алдар-Косе что то забыли ,
ни проспектов, ни школ в его имя.
наверное потому что он был сыном бедняка,
добрый, находчивый и умный,
обманывал и наказывал жадных богачей,
лентяев, глупцов и даже шайтанов.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 11:25]
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