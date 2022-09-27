Воздушная тревога по ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 17:09
Пенсионер Александр ГУРЬЯНОВ живет в районе железнодорожного вокзала. Продолжительные гудки локомотивов в ночное время стали причиной его бессонницы и жалоб в разные инстанции. Обратился с письмом и в редакцию "НГ". Читать новость>>
///когда в очередной раз не удалось уснуть из-за серии звуковых сигналов, прошел к железнодорожным путям. Читатель утверждает: "Никаких маневров в этот момент локомотив не производит, просто стоит и гудит".//
Всю жизнь живу в районе ЖД-вокзала и вообще сигналов локомотивов не слышу. Так и все остальные, кто живет в районе ЖД. Даже если локомотив будет стоять прям под окном, все равно буду спать крепко. Видимо этот дедуля недавно переехал в этот район. Организм привыкнет и просто перестанет эти звуковые сигналы слышать. Помню, когда появились на железке первые американские локомотивы "Эволюшн", астанинской сборки, то их сигнал отличается от старых советских. От них поначалу люди просыпались. Но, теперь уже и американских локомотивов никто не слышит. И, таки да, просто так сигналить машинист локомотива не будет. Это я как человек у которого в семье все железнодорожники, говорю.
Мне кажется старикан хочет копейку срубить, я всю жизнь и до сих пор живу с железкой, слышно не только гудки, но и толкания целого состава и понеслось по всему составу гроход и скрежет. эти звуки даже очень приятны на слух я иногда скучаю и в ожидании поезда сидя на вокзале немного кайфую!
в паровозе ездить классно. шпалы, рельсы тут.тук. а спишь прекрасно. смотришь на мир. а гудок это так прекрасно. ///Тут раздался гудок паровоза, Пассажиры спешат на перрон. Мальчуган, не простившись с любимой, Поспешил в свой служебный вагон. //
не знаю, будут ли из Костаная ходить паровозы/электровозы когда нибудь вообще, как в во времена СССР, по городам и весям огромной страны. Внимание-прибывает поезд Кустанай-Москва. О, поезд из Кустаная. вместо Москвы можете поставить названия сотни городов.
Эти гудки даже в ЗТБ слышно, классно так мне нравится, жаришь глубокой ночью шашлычёк, тихо, тепло, где вдалеке паровоз гудит ,жалко моря рядом нет ,а так бы ещё и пароходы гудели. Кстати ночью в ЗТБ слышно не только гудок паровоза с вокзала,но и стук колёс от составов которые проезжают по зареченскому ЖД мосту.
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