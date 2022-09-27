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≡ Воздушная тревога по ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45172
Воздушная тревога по ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 17:09
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Пенсионер Александр ГУРЬЯНОВ живет в районе железнодорожного вокзала. Продолжительные гудки локомотивов в ночное время стали причиной его бессонницы и жалоб в разные инстанции. Обратился с письмом и в редакцию "НГ".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17768
Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...
Отправлено: 27.09.22 - 17:09
#1
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///когда в очередной раз не удалось уснуть из-за серии звуковых сигналов, прошел к железнодорожным путям. Читатель утверждает: "Никаких маневров в этот момент локомотив не производит, просто стоит и гудит".//

что то тут не так.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2819
Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...
Отправлено: 27.09.22 - 17:37
#2
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Всю жизнь живу в районе ЖД-вокзала и вообще сигналов локомотивов не слышу. Так и все остальные, кто живет в районе ЖД. Даже если локомотив будет стоять прям под окном, все равно буду спать крепко. Видимо этот дедуля недавно переехал в этот район. Организм привыкнет и просто перестанет эти звуковые сигналы слышать. Помню, когда появились на железке первые американские локомотивы "Эволюшн", астанинской сборки, то их сигнал отличается от старых советских. От них поначалу люди просыпались. Но, теперь уже и американских локомотивов никто не слышит. И, таки да, просто так сигналить машинист локомотива не будет. Это я как человек у которого в семье все железнодорожники, говорю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11497
Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...
Отправлено: 27.09.22 - 18:01
#3
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Это просто старческое уже. Там не одно поколение выросло под эти гудки, Юля родилась под звуки паровоза) Наоборот людям нравится когда под окнами не пьянь ругается, а гудят поезда.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5529
Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...
Отправлено: 27.09.22 - 18:26
#4
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Мне кажется старикан хочет копейку срубить, я всю жизнь и до сих пор живу с железкой, слышно не только гудки, но и толкания целого состава и понеслось по всему составу гроход и скрежет. эти звуки даже очень приятны на слух я иногда скучаю и в ожидании поезда сидя на вокзале немного кайфую!
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4847
Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...
Отправлено: 27.09.22 - 18:29
#5
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Цитата:
В учебном литературе п

в учебноЙ
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17768
Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 18:31
#6
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в паровозе ездить классно.
шпалы, рельсы тут.тук.
а спишь прекрасно.
смотришь на мир.
а гудок это так прекрасно.
///Тут раздался гудок паровоза, Пассажиры спешат на перрон.
Мальчуган, не простившись с любимой, Поспешил в свой служебный вагон. //
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17768
Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 18:36
#7
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не знаю, будут ли из Костаная ходить паровозы/электровозы когда нибудь вообще, как в во времена СССР, по городам и весям огромной страны.
Внимание-прибывает поезд Кустанай-Москва. О, поезд из Кустаная.
вместо Москвы можете поставить названия сотни городов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8899
Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 18:41
#8
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Эти гудки даже в ЗТБ слышно, классно так мне нравится, жаришь глубокой ночью шашлычёк, тихо, тепло, где вдалеке паровоз гудит ,жалко моря рядом нет ,а так бы ещё и пароходы гудели.
Кстати ночью в ЗТБ слышно не только гудок паровоза с вокзала,но и стук колёс от составов которые проезжают по зареченскому ЖД мосту.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11497
Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 18:43
#9
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Цитата:
alex_60:
Я последний раз четыре года назад гонял. Рязань -Костанай. Эх, клёво Я помню тогда любимый город Златоуст нашей Боярышниковой разглядывал из окна ))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8899
Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 18:49
#10
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Цитата:
Vit:
Я последний раз четыре года назад гонял. Рязань -Костанай.

Этим летом на поезде ездили компанией в Бурабай,выкупили 2 купе ,картошечка с малосольными огурчиками,шпроты,да по 100гр под стук колёс,эх красота,билеты кстати не дорогие 15000 всего купе стоит.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17768
Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки локомотивов прокомментировали в КТЖ
Отправлено: 27.09.22 - 19:03
#11
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да, помню, когда локомотивы американские появились, вопрос по звуку обсуждался, как то вроде уменьшили потом.

[Исправлено: alex_60, 27.09.2022 - 19:03]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25356
Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...
Отправлено: 27.09.22 - 20:05
#12
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Спасибо, Гурьянову. Вспомнил времена,
мододые и восптминанич - приятные... :lol: ;-) ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2819
Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...
Отправлено: 28.09.22 - 08:57
#13
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Цитата:
Vit:
Юля родилась под звуки паровоза)

Эх, далекий ты от железки человек. Паровозов лет 50 уже как нет на нашей железке. В Кустанае с конца 60-х тепловозная тяга. В 2011 году появились электровозы.
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