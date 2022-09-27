Re: Воздушная тревога на ночам - Жалобы костанайцев на гудки...

Отправлено: - 17:37

Всю жизнь живу в районе ЖД-вокзала и вообще сигналов локомотивов не слышу. Так и все остальные, кто живет в районе ЖД. Даже если локомотив будет стоять прям под окном, все равно буду спать крепко. Видимо этот дедуля недавно переехал в этот район. Организм привыкнет и просто перестанет эти звуковые сигналы слышать. Помню, когда появились на железке первые американские локомотивы "Эволюшн", астанинской сборки, то их сигнал отличается от старых советских. От них поначалу люди просыпались. Но, теперь уже и американских локомотивов никто не слышит. И, таки да, просто так сигналить машинист локомотива не будет. Это я как человек у которого в семье все железнодорожники, говорю.