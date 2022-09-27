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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:54
#2326
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Цитата:
alex_60:
пока,про врачей

Видимо нужные специальности появились, раз 20 лет ждали
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:58
#2327
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Цитата:
Vit:
Видимо нужные специальности появились, раз 20 лет ждали


интересно какой процент больных по интернету лечится
у нас,
ну не считая того что касается переломов,травм,глаз...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 13:07
#2328
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вот такая новость
//Россиянину вернули оставленную в кафе
я барсетку с крупной суммой денег//

буйных прошу сразу успокоиться .это не их тема.
он ехал домой в Россию с Байконура.
///житель города Невьянска в Свердловской области в выходные дни
возвращался домой из поездки в Байконур,
куда он отправился встретиться с сослуживцами по армии
и увидеть запуск ракеты. По дороге мужчина заехал в кафе в Костанае, а когда уже был на границе, то обнаружил, что оставил в заведении барсетку с крупной суммой денег и банковскими картами.
"Я подумал, что возвращаться нет смысла, но все же решил найти номер кафе в интернете.
К сожалению, телефон не отвечал. Я позвонил в полицию.
Уже через полчаса мне сообщили, что пропажа нашлась",
- рассказал Дмитрий. Стражи порядка обнаружили барсетку за столом, где обедал россиянин. Мужчина поблагодарил костанайских полицейских за оперативность.//
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 13:08
#2329
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Цитата:
alex_60:
Походу все уже по инету лечатся потому что к врачу надо за 3 месяца записываться. А если деньги есть то конечно спасибо нашим платным учереждениям. Иначе капец был бы.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 13:35
#2330
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Цитата:
Vit:
Походу все уже по инету лечатся потому что к врачу надо за 3 месяца записываться


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 14:25
#2331
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Все походу уснул волонтёр. Ночью опять надо в бой))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 16:38
#2332
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Цитата:
lavprof:
почему вы (тут я плюсую Марика) всегда про Россию пишете, даже в новостях, ее не касающихся?

Вроде как всё новости сейчас касаются Россию нет?

Цитата:
lavprof:
Извиняю конечно) ибо если у вас 100% факты об этом, то это лишь доказывает, что всё, что вы тут обычно несете - не стоит и выеденного яйца) Кстати, про акимат еще и птичка на хвосте принесла

Ну если вы с птичками там у себя в уборщецкой общаетесь то я вообще не знаю стоит ли вам вообще что-то писать по разным темам? Птички то наверно интереснее щебечут
Кстати птичка соловей была? И под хвостиком принесла да?
Цитата:
lavprof:
так что там про видео, где разрешали стрелять по людям?

Так что там про бучу где нашли десятки убитых мирных людей? Фейк?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 16:47
#2333
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Цитата:
abaika95: думать научился
сколько ж повторять? Не надо людей по себе судить) но все никак такая простая мысль не доходит?)

Цитата:
abaika95:
Так что там про бучу где нашли десятки убитых мирных людей? Фейк

да, про ту самую Бучу. Убиты десятки? Да, не фейк. А кем убиты? А вот это уже вопрос. С учетом того, что накануне ничего не было, а с входом украинских "военных" появились трупы. И что там по видео, где разрешили стрелять по людям? Скажешь что не видел его?

[Исправлено: lavprof, 27.09.2022 - 16:52]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 06:38
#2334
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Результаты референдумов обьявлены, кое где 99% - за. Мне вот интересно - если бы области были под контролем Киева - то было бы 99% против? И вообще, какой смысл результаты одних выборов признавать, а результаты других - не признавать? :lol: если и там и там можно нарисовать любой результат 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 08:13
#2335
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референдум это всенародный опрос, голосование для решения важного государственного вопроса.
для определения волеизьявление народа.
это одно из правил в игре под названием
"человечество".
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
583
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 08:56
#2336
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ВВС пишет. за достоверность не ручаюсь, в селе из 2000 человек осталось 10, остальные выехали, отчётность по этому селу больше 90% за присоединение к России. А вообще не все такие смелые, кто то устал от всех этих бомбёжек. лишь бы мир. а там хоть к чёрту в пекло, плюс смотрел репортаж женщина говорит. я сама из Смоленской области, так рада, что вернулась в Россию. Людям очень тяжело, война это не естественное состояние человеческого бытия. Кстати во время ВОВ, немецкая администрация тоже добилась на оккупированных территориях практически 100% регистрацией всего населения и получения аусвайсов. за что потом Сталин не мог простить их, была специальная графа в анкетах о пребывании на оккупированных территориях. Поэтому референдум в условиях войны и оккупации никакого отношения к человечеству и человечности не имеет. Это моё личное мнение
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