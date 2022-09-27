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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:54
Цитата:
Видимо нужные специальности появились, раз 20 лет ждали
alex_60:
пока,про врачей
пока,про врачей
Видимо нужные специальности появились, раз 20 лет ждали
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:58
Цитата:
интересно какой процент больных по интернету лечится
у нас,
ну не считая того что касается переломов,травм,глаз...
Vit:
Видимо нужные специальности появились, раз 20 лет ждали
Видимо нужные специальности появились, раз 20 лет ждали
интересно какой процент больных по интернету лечится
у нас,
ну не считая того что касается переломов,травм,глаз...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 13:07
вот такая новость
//Россиянину вернули оставленную в кафе
я барсетку с крупной суммой денег//
буйных прошу сразу успокоиться .это не их тема.
он ехал домой в Россию с Байконура.
///житель города Невьянска в Свердловской области в выходные дни
возвращался домой из поездки в Байконур,
куда он отправился встретиться с сослуживцами по армии
и увидеть запуск ракеты. По дороге мужчина заехал в кафе в Костанае, а когда уже был на границе, то обнаружил, что оставил в заведении барсетку с крупной суммой денег и банковскими картами.
"Я подумал, что возвращаться нет смысла, но все же решил найти номер кафе в интернете.
К сожалению, телефон не отвечал. Я позвонил в полицию.
Уже через полчаса мне сообщили, что пропажа нашлась",
- рассказал Дмитрий. Стражи порядка обнаружили барсетку за столом, где обедал россиянин. Мужчина поблагодарил костанайских полицейских за оперативность.//
//Россиянину вернули оставленную в кафе
я барсетку с крупной суммой денег//
буйных прошу сразу успокоиться .это не их тема.
он ехал домой в Россию с Байконура.
///житель города Невьянска в Свердловской области в выходные дни
возвращался домой из поездки в Байконур,
куда он отправился встретиться с сослуживцами по армии
и увидеть запуск ракеты. По дороге мужчина заехал в кафе в Костанае, а когда уже был на границе, то обнаружил, что оставил в заведении барсетку с крупной суммой денег и банковскими картами.
"Я подумал, что возвращаться нет смысла, но все же решил найти номер кафе в интернете.
К сожалению, телефон не отвечал. Я позвонил в полицию.
Уже через полчаса мне сообщили, что пропажа нашлась",
- рассказал Дмитрий. Стражи порядка обнаружили барсетку за столом, где обедал россиянин. Мужчина поблагодарил костанайских полицейских за оперативность.//
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 13:08
Цитата:
alex_60:Походу все уже по инету лечатся потому что к врачу надо за 3 месяца записываться. А если деньги есть то конечно спасибо нашим платным учереждениям. Иначе капец был бы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 13:35
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 14:25
Все походу уснул волонтёр. Ночью опять надо в бой))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 16:38
Цитата:
Вроде как всё новости сейчас касаются Россию нет?
Цитата:
Ну если вы с птичками там у себя в уборщецкой общаетесь то я вообще не знаю стоит ли вам вообще что-то писать по разным темам? Птички то наверно интереснее щебечут
Кстати птичка соловей была? И под хвостиком принесла да?
Цитата:
Так что там про бучу где нашли десятки убитых мирных людей? Фейк?
lavprof:
почему вы (тут я плюсую Марика) всегда про Россию пишете, даже в новостях, ее не касающихся?
почему вы (тут я плюсую Марика) всегда про Россию пишете, даже в новостях, ее не касающихся?
Вроде как всё новости сейчас касаются Россию нет?
Цитата:
lavprof:
Извиняю конечно) ибо если у вас 100% факты об этом, то это лишь доказывает, что всё, что вы тут обычно несете - не стоит и выеденного яйца) Кстати, про акимат еще и птичка на хвосте принесла
Извиняю конечно) ибо если у вас 100% факты об этом, то это лишь доказывает, что всё, что вы тут обычно несете - не стоит и выеденного яйца) Кстати, про акимат еще и птичка на хвосте принесла
Ну если вы с птичками там у себя в уборщецкой общаетесь то я вообще не знаю стоит ли вам вообще что-то писать по разным темам? Птички то наверно интереснее щебечут
Кстати птичка соловей была? И под хвостиком принесла да?
Цитата:
lavprof:
так что там про видео, где разрешали стрелять по людям?
так что там про видео, где разрешали стрелять по людям?
Так что там про бучу где нашли десятки убитых мирных людей? Фейк?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 16:47
Цитата:
Цитата:
да, про ту самую Бучу. Убиты десятки? Да, не фейк. А кем убиты? А вот это уже вопрос. С учетом того, что накануне ничего не было, а с входом украинских "военных" появились трупы. И что там по видео, где разрешили стрелять по людям? Скажешь что не видел его?
[Исправлено: lavprof, 27.09.2022 - 16:52]
abaika95: думать научилсясколько ж повторять? Не надо людей по себе судить) но все никак такая простая мысль не доходит?)
Цитата:
abaika95:
Так что там про бучу где нашли десятки убитых мирных людей? Фейк
Так что там про бучу где нашли десятки убитых мирных людей? Фейк
да, про ту самую Бучу. Убиты десятки? Да, не фейк. А кем убиты? А вот это уже вопрос. С учетом того, что накануне ничего не было, а с входом украинских "военных" появились трупы. И что там по видео, где разрешили стрелять по людям? Скажешь что не видел его?
[Исправлено: lavprof, 27.09.2022 - 16:52]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 06:38
Результаты референдумов обьявлены, кое где 99% - за. Мне вот интересно - если бы области были под контролем Киева - то было бы 99% против? И вообще, какой смысл результаты одних выборов признавать, а результаты других - не признавать? если и там и там можно нарисовать любой результат
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 08:13
референдум это всенародный опрос, голосование для решения важного государственного вопроса.
для определения волеизьявление народа.
это одно из правил в игре под названием
"человечество".
для определения волеизьявление народа.
это одно из правил в игре под названием
"человечество".
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 583
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 08:56
ВВС пишет. за достоверность не ручаюсь, в селе из 2000 человек осталось 10, остальные выехали, отчётность по этому селу больше 90% за присоединение к России. А вообще не все такие смелые, кто то устал от всех этих бомбёжек. лишь бы мир. а там хоть к чёрту в пекло, плюс смотрел репортаж женщина говорит. я сама из Смоленской области, так рада, что вернулась в Россию. Людям очень тяжело, война это не естественное состояние человеческого бытия. Кстати во время ВОВ, немецкая администрация тоже добилась на оккупированных территориях практически 100% регистрацией всего населения и получения аусвайсов. за что потом Сталин не мог простить их, была специальная графа в анкетах о пребывании на оккупированных территориях. Поэтому референдум в условиях войны и оккупации никакого отношения к человечеству и человечности не имеет. Это моё личное мнение
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