Отправлено: - 16:38

lavprof:

почему вы (тут я плюсую Марика) всегда про Россию пишете, даже в новостях, ее не касающихся?

lavprof:

Извиняю конечно) ибо если у вас 100% факты об этом, то это лишь доказывает, что всё, что вы тут обычно несете - не стоит и выеденного яйца) Кстати, про акимат еще и птичка на хвосте принесла

lavprof:

так что там про видео, где разрешали стрелять по людям?

Цитата:Вроде как всё новости сейчас касаются Россию нет?Цитата:Ну если вы с птичками там у себя в уборщецкой общаетесь то я вообще не знаю стоит ли вам вообще что-то писать по разным темам? Птички то наверно интереснее щебечутКстати птичка соловей была? И под хвостиком принесла да?Цитата:Так что там про бучу где нашли десятки убитых мирных людей? Фейк?