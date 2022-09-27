Отправлено: - 18:57

ПолиграфЪ Боярышников:

Сегодня беседовала с уклонистами из России. Спросила по какой причине вы к нам понаехали? Ответ был один! Мы против Украины ничего не имеем, если эта воина нужна Путину пусть посылает туда своих родственников в первую очередь. Мы не намерены погибать за прихоти Путина.На вопрос если же всё таки Казахстан по просьбе России выдворит их из Казахстана..ответ убил...сдадимся в плен Украине!

Цитата:Что только не придумаешь чтобы Казахстан не выдал дезертиров России.