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≡ Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45172
Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
Отправлено: 27.09.22 - 13:17
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Казахстан проведёт переговоры с российской стороной для решения сложившейся ситуации. Глава страны отметил, что в непростой ситуации нужно проявить гуманность, терпение и организованность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18383
Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
Отправлено: 27.09.22 - 16:04
#15
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Цитата:
lavprof:
касающиеся нашей страны

Ваша страна сейчас в огне..
Среди врагов и предателей.
Моя страна помогает вашим людям.
Блин, опять зовут на помощь в Рудный..
Хотел отдохнуть..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1083
Re: Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но...
Отправлено: 27.09.22 - 16:42
#16
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Цитата:
111:
Ваша страна

Цитата:
111:
Моя страна

совсем ум за разум? Я в Костанае живу, ты вроде как тоже.
Вопросы свои ко мне в этой ветке не нашел таки?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18383
Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
Отправлено: 27.09.22 - 18:11
#17
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Цитата:
lavprof:
Вопросы свои ко мне в этой ветке не нашел таки?

Так надо было вовремя отвечать..
С чего ты казахстанский, а за Путина идешь напролом?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
944
Re: Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но...
Отправлено: 27.09.22 - 18:49
#18
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Сегодня беседовала с уклонистами из России. Спросила по какой причине вы к нам понаехали? Ответ был один! Мы против Украины ничего не имеем, если эта воина нужна Путину пусть посылает туда своих родственников в первую очередь. Мы не намерены погибать за прихоти Путина.На вопрос если же всё таки Казахстан по просьбе России выдворит их из Казахстана..ответ убил...сдадимся в плен Украине!
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
542
Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
Отправлено: 27.09.22 - 18:57
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сегодня беседовала с уклонистами из России. Спросила по какой причине вы к нам понаехали? Ответ был один! Мы против Украины ничего не имеем, если эта воина нужна Путину пусть посылает туда своих родственников в первую очередь. Мы не намерены погибать за прихоти Путина.На вопрос если же всё таки Казахстан по просьбе России выдворит их из Казахстана..ответ убил...сдадимся в плен Украине!

Что только не придумаешь чтобы Казахстан не выдал дезертиров России.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
944
Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
Отправлено: 27.09.22 - 20:24
#20
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Цитата:
viktorian85:
Казахстан не выдал дезертиров



Дезертиром становиться военнообязанный после принятия ПРИСЯГИ! Если вам диванным патриотам так неймётся..., вперёд на войну!

[Исправлено: Gljuk, 27.09.2022 - 22:26]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1083
Re: Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но...
Отправлено: 28.09.22 - 02:07
#21
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Цитата:
111:
Так надо было вовремя отвечать.. С чего ты казахстанский, а за Путина идешь напролом?

Без фантазий, пожалуйста. Мы тут не о Путине речь ведем, а о том, что ты пишешь как будто у Казахстана с Россией военный конфликт, со слов/мыслей Токаева. Не надо передергивать, в сторону юлить.
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