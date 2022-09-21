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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45172
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18383
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 14:44
#345
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Первый танковый полк.
Мужик, которого схватили нквдшники с кровати, говорит никакого обучения не будет и их отправляют на убой сразу..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18383
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 14:49
#346
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Ни стрельб, ни теории, ни х...., ничего..
Мужик чуть не плачет.
Обещали ведь месяц учебки..
Засланный украинец?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6764
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 14:55
#347
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Цитата:
111:
Ну и привет грабеж..

----Приказ от 10.06.2021 году .И причем он здесь?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1083
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 15:03
#348
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Цитата:
111:
Конечно же очередная

мнение о Гармажаповой и организации «Свободная Бурятия»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17767
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 15:04
#349
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Цитата:
Гога:
Приказ от 10.06.2021 году .И причем он здесь?


да притом же что и билет Москва-Париж из Сочи.
это то же , что фото любого мужика- и пиши под ним любой фейк-
или фото здании- и пиши на его фоне что в нем пытали и насиловали.
поделать ничего нельзя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18383
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 21:28
#350
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Первый пленный мобилизованный..
Сколько там поошло с 21го сентября?




Действительно, без подготовки кинули на убой.
Но их еще 24 миллиона, кому какая разница..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18383
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 21:28
#351
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Цитата:
Гога:
Приказ от 10.06.2021 году .

Не ври.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
805
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 21:33
#352
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:lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1083
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 01:38
#353
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Цитата:
111:
Первый пленный мобилизованный..

Видео
какой прекрасный мАсковский говор
под диктовку
мобилизованный? а говорит по контракту.
Тщательнее ролики снимать нужно)
кстати, я немного не в курсе, но все рос. солдаты носят с собой полный пакет оригиналов документов?
видео 2 зачем то пересняли еще раз

[Исправлено: lavprof, 28.09.2022 - 01:54]
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1083
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 01:45
#354
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Цитата:
lavprof:
видео 2 зачем то пересняли еще раз

а, ну да, бумажку дали читать, чтоб не подсказывать
Гэ - говор))
Профайл
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