Отправлено: - 15:04

Гога:

Приказ от 10.06.2021 году .И причем он здесь?

Цитата:да притом же что и билет Москва-Париж из Сочи.это то же , что фото любого мужика- и пиши под ним любой фейк-или фото здании- и пиши на его фоне что в нем пытали и насиловали.поделать ничего нельзя.