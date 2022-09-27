Отправлено: - 22:05

111:

Вот эти вот паспорта другие какие то, фото и там и тут рядом, но там не написано, тут написано что то

Цитата:Это внутренний паспорт, а тот, что в Турцию собрался загран паспорт. С внутренним только по ЕАЭС вроде можно передвигаться.