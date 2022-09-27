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Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45172
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 14:09
В Министерстве внутренних дел сообщили, сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации. С 21 сентября ИИН получили чуть более восьми тысяч нерезидентов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1601
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 18:40
Цитата:
Если в паспорте регистрация в Хабаровске или Якутии, совсем не факт, что они оттуда и приехали. Половина России зарегистрированы в провинции, а живут совсем не там.
111:
Если в паспорте регистрация в Хабаровске или Якутии, совсем не факт, что они оттуда и приехали. Половина России зарегистрированы в провинции, а живут совсем не там.
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 18:45
Вот эти вот паспорта другие какие то, фото и там и тут рядом, но там не написано, тут написано что то
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 18:47
Цитата:
Якуты за день примчались.
На самолете до Екатеринбурга, потом такси..
Им вообще повезло.
Ну и жена с ребенком уже сюда 2го с екатеринбурга на автобус взяла билет.
Эти нет, с Сахи, С Якутска и двое с деревень или районов.
КГСПС:
Если в паспорте регистрация в Хабаровске или Якутии,
Если в паспорте регистрация в Хабаровске или Якутии,
Якуты за день примчались.
На самолете до Екатеринбурга, потом такси..
Им вообще повезло.
Ну и жена с ребенком уже сюда 2го с екатеринбурга на автобус взяла билет.
Эти нет, с Сахи, С Якутска и двое с деревень или районов.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 919
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 22:05
Цитата:
Это внутренний паспорт, а тот, что в Турцию собрался загран паспорт. С внутренним только по ЕАЭС вроде можно передвигаться.
111:
Вот эти вот паспорта другие какие то, фото и там и тут рядом, но там не написано, тут написано что то
Вот эти вот паспорта другие какие то, фото и там и тут рядом, но там не написано, тут написано что то
Это внутренний паспорт, а тот, что в Турцию собрался загран паспорт. С внутренним только по ЕАЭС вроде можно передвигаться.
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 22:33
Цитата:
А, я то думаю, почему отличаются..
KOS77:
Это внутренний паспорт
Это внутренний паспорт
А, я то думаю, почему отличаются..
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 22:35
В Рудном, человек 80 на улице..
Моя их жалеет..
А еще три сотни приезжают этой ночью под утро..
Хоть к себе подселяй..
Холода.
Реально жалко..
Моя их жалеет..
А еще три сотни приезжают этой ночью под утро..
Хоть к себе подселяй..
Холода.
Реально жалко..
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 22:37
Две хаты нашел, у кого пустуют, не, не согласились дать..
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 23:20
Цитата:
----Молодец , в будущем зачтется
111:
Две хаты нашел
Две хаты нашел
----Молодец , в будущем зачтется
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 23:23
Цитата:
---У тебя 5 хат в Рудном -----посели бесплатно , жену послушай
111:
В Рудном, человек 80 на улице.. Моя их жалеет..
В Рудном, человек 80 на улице.. Моя их жалеет..
---У тебя 5 хат в Рудном -----посели бесплатно , жену послушай
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 805
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 23:41
Цитата:
Да зачем, на рудники работать отправить, так и жильём обеспечат.
Кто не служит своей армии, будет служить чужой! - Старая поговорка.
Хорошо, что сбежали, внутри страны меньше проблем будет, да и страна будет знать своих "героев" в лицо. Всё нормально и жизненно. Я в командировке был, когда повестка пришла. Никуда не бежал. А в поезде так же мужики, для меня пацана тогдашнего, тоже ехали - резервисты. Один плакал даже, что то про семью рассказывал. А этих трусов на шахты.
Гога:
посели бесплатно , жену послушай
посели бесплатно , жену послушай
Да зачем, на рудники работать отправить, так и жильём обеспечат.
Кто не служит своей армии, будет служить чужой! - Старая поговорка.
Хорошо, что сбежали, внутри страны меньше проблем будет, да и страна будет знать своих "героев" в лицо. Всё нормально и жизненно. Я в командировке был, когда повестка пришла. Никуда не бежал. А в поезде так же мужики, для меня пацана тогдашнего, тоже ехали - резервисты. Один плакал даже, что то про семью рассказывал. А этих трусов на шахты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11497
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 23:50
Цитата:
111:В придорожных кафе , гостиницы пустуют. Отправляй их туда. Много в машинах ночуют экономят деньги, А так в гостиницах дешевле чем в квартирах в городе. Пустые в Октябрьском, атбасаре, Астраханка, жалтыре Я только что от туда. Около сотни поместится.
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 00:34
Цитата:
У меня там бригады ССГПО..
Ну а подселить, завтра посмотрим.
С часу ночи уже 28 звонков, холодно, они там как бомжи бродят по холоду, до чего пропагандисты довели русский народ..
Гога:
---У тебя 5 хат в Рудном -----посели
---У тебя 5 хат в Рудном -----посели
У меня там бригады ССГПО..
Ну а подселить, завтра посмотрим.
С часу ночи уже 28 звонков, холодно, они там как бомжи бродят по холоду, до чего пропагандисты довели русский народ..
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 28.09.22 - 00:38
Цитата:
Говорю до самой Лисаковки.
Сегодня звонили, заберите нас оттуда.
А только вчера я других людей туда отправлял посмотреть, архитектора..
Тобол, Лисаковск, вплоть до Камысты, но там такого нет и даже в Лисаковке их боятся с ними, в миграционку поставить на учет..
Деревенские же..
А у тех завтра третий день, просят с миграционкой.
Третий это последний.
Один конечно в поле не воин, но постараюсь хоть что то делать..
Vit:
придорожных кафе , гостиницы пустуют.
придорожных кафе , гостиницы пустуют.
Говорю до самой Лисаковки.
Сегодня звонили, заберите нас оттуда.
А только вчера я других людей туда отправлял посмотреть, архитектора..
Тобол, Лисаковск, вплоть до Камысты, но там такого нет и даже в Лисаковке их боятся с ними, в миграционку поставить на учет..
Деревенские же..
А у тех завтра третий день, просят с миграционкой.
Третий это последний.
Один конечно в поле не воин, но постараюсь хоть что то делать..
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