Отправлено: - 10:57

111:

Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?

111:

Очереди в несколько сот метров за ИИН зачем им тогда? А регистрация на 90 дней?

Цитата:Разговаривал конечно. С таким курсом рубля работать выгодно в России. Всё снг сейчас там работает.Цитата:Чтобы переждать. ИИН для удобства нужен и идентификации.