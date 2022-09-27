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Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
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Я робот(Пользователи)
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Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 10:47
Премьер-министр добавил, что из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы оказались в затруднительном положении, поэтому госорганы должны принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.
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Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 10:47
Это не мигранты. Никто тут работать не будет. Это же очевидно. Пересидят и уедут назад как мобилизация закончится. Единственный плюс это арендаторам жилья, гостиницам и каыешкам на это время.
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 10:51
Цитата:
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?
Очереди в несколько сот метров за ИИН зачем им тогда?
А регистрация на 90 дней?
viktorian85:
Никто тут работать не будет.
Никто тут работать не будет.
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?
Очереди в несколько сот метров за ИИН зачем им тогда?
А регистрация на 90 дней?
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 10:51
Цитата:
Господи..
Она не закончится никогда..
Пока идет война..
viktorian85:
Пересидят и уедут назад как мобилизация закончится. Единс
Пересидят и уедут назад как мобилизация закончится. Единс
Господи..
Она не закончится никогда..
Пока идет война..
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 10:57
Цитата:
Разговаривал конечно. С таким курсом рубля работать выгодно в России. Всё снг сейчас там работает.
Цитата:
Чтобы переждать. ИИН для удобства нужен и идентификации.
111:
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?
Разговаривал конечно. С таким курсом рубля работать выгодно в России. Всё снг сейчас там работает.
Цитата:
111:
Очереди в несколько сот метров за ИИН зачем им тогда? А регистрация на 90 дней?
Очереди в несколько сот метров за ИИН зачем им тогда? А регистрация на 90 дней?
Чтобы переждать. ИИН для удобства нужен и идентификации.
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 10:57
Цитата:
Да уже в нескольких регионах закончилась. Через 2-3 недели по стране закончится.
111:
Господи.. Она не закончится никогда.. Пока идет война..
Господи.. Она не закончится никогда.. Пока идет война..
Да уже в нескольких регионах закончилась. Через 2-3 недели по стране закончится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13042
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 11:00
Цитата:
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)
111:
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 11:06
Цитата:
Кустанай давно стал Россией?
abaika95:
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)
Кустанай давно стал Россией?
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 11:06
Цитата:
Дкмаю в России если б он был, то пошел бы освобождать свою Родину от нацистов..
А так живет где то в районе Затобыловки, и провоцирует..
abaika95:
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)
Дкмаю в России если б он был, то пошел бы освобождать свою Родину от нацистов..
А так живет где то в районе Затобыловки, и провоцирует..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13042
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 11:24
Цитата:
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу
Цитата:
Российских ципсошников на фронт официально не берут
У них бронь)
viktorian85:
Кустанай давно
Кустанай давно
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу
Цитата:
111:
Дкмаю в России если б он был, то пошел бы освобождать свою Родину от нацистов..
Дкмаю в России если б он был, то пошел бы освобождать свою Родину от нацистов..
Российских ципсошников на фронт официально не берут
У них бронь)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 582
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 19:56
Хорошо хоть перестали писать, что надо освобождать свою Родину. почему это делалось за границей, никто не объяснил, а теперь хапнули почти 4 области, под шумок,хотя собирались только защищать Донбасс, но тут почему и нет, ведь в России территорий катастрофически не хватает. Как говаривала мачеха из старого советского фильма Золушка" Эх королевство маловато. разгуляться негде"
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 21:14
Цитата:
Не разговаривал ты с ними..
Ога, сюда приехали, чтоб уехать на работу в Россию..
viktorian85:
Разговаривал конечно. С
Разговаривал конечно. С
Не разговаривал ты с ними..
Ога, сюда приехали, чтоб уехать на работу в Россию..
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