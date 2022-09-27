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≡ Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45172
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 10:47
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Премьер-министр добавил, что из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы оказались в затруднительном положении, поэтому госорганы должны принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
542
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 10:47
#1
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Это не мигранты. Никто тут работать не будет. Это же очевидно. Пересидят и уедут назад как мобилизация закончится. Единственный плюс это арендаторам жилья, гостиницам и каыешкам на это время.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18378
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 10:51
#2
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Цитата:
viktorian85:
Никто тут работать не будет.

Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?
Очереди в несколько сот метров за ИИН зачем им тогда?
А регистрация на 90 дней?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18378
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 10:51
#3
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Цитата:
viktorian85:
Пересидят и уедут назад как мобилизация закончится. Единс

Господи..
Она не закончится никогда..
Пока идет война..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
542
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 10:57
#4
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Цитата:
111:
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?

Разговаривал конечно. С таким курсом рубля работать выгодно в России. Всё снг сейчас там работает.
Цитата:
111:
Очереди в несколько сот метров за ИИН зачем им тогда? А регистрация на 90 дней?

Чтобы переждать. ИИН для удобства нужен и идентификации.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
542
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 10:57
#5
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Цитата:
111:
Господи.. Она не закончится никогда.. Пока идет война..

Да уже в нескольких регионах закончилась. Через 2-3 недели по стране закончится.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13042
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 11:00
#6
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Цитата:
111:
Ты с ними разговаривал, встречал, помогал?

Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
542
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 11:06
#7
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Цитата:
abaika95:
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)

Кустанай давно стал Россией?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18378
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 11:06
#8
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Цитата:
abaika95:
Как он может с ними разговаривать если он из России пишет?)

Дкмаю в России если б он был, то пошел бы освобождать свою Родину от нацистов..
А так живет где то в районе Затобыловки, и провоцирует..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13042
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 11:24
#9
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Цитата:
viktorian85:
Кустанай давно

Никогда Штирлиц не был так близок к провалу
Цитата:
111:
Дкмаю в России если б он был, то пошел бы освобождать свою Родину от нацистов..

Российских ципсошников на фронт официально не берут
У них бронь)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
582
Re: Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас...
Отправлено: 27.09.22 - 19:56
#10
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Хорошо хоть перестали писать, что надо освобождать свою Родину. почему это делалось за границей, никто не объяснил, а теперь хапнули почти 4 области, под шумок,хотя собирались только защищать Донбасс, но тут почему и нет, ведь в России территорий катастрофически не хватает. Как говаривала мачеха из старого советского фильма Золушка" Эх королевство маловато. разгуляться негде"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18378
Премьер-министр РК о мигрантах из России: приоритет для нас – интересы казахстанцев
Отправлено: 27.09.22 - 21:14
#11
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Цитата:
viktorian85:
Разговаривал конечно. С

Не разговаривал ты с ними..
Ога, сюда приехали, чтоб уехать на работу в Россию..
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