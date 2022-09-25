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≡ Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45172
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
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Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией: "Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе".
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25356
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 27.09.22 - 20:39
#45
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Цитата:
Эл-починно:
с которых потом каждый год по 50 евриков получает дивиденды.

Я получаю, каждый год - 52 евро... :lol: :-P
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
803
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 27.09.22 - 20:41
#46
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Тут когда сюда переехал, тоже ситуация не удобная случилась, там ещё месяц за квартиру платить и тут уже за месяц вперёд как бы отдавать уже нужно. Договорился, так как была середина месяца. И мне дали две недели халява плиз для переезда. Без оплаты. 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
803
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 27.09.22 - 20:41
#47
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Цитата:
drakon:
Я получаю, каждый год - 52 евро...

Ну вас там на севере все богатеи. :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25356
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 27.09.22 - 20:57
#48
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Цитата:
Эл-починно:
Ну вас там на севере все богатеи. :lol:

Нам 30% северных - платят... :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
803
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 27.09.22 - 20:58
#49
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Цитата:
Добринцофф:

Тут вообще сложно сравнивать. В Казахстане квартиру купил и типа всё на этом, дом хоть огнём гори.
Тут каждый квартировладелец или съёмщик оплачивает в кассу предварительно определённую сумму. Которая позже по решению домоуправления может быть потрачена на ремонт фасада, крыши, подвала, прилегающей и относящейся к земельному участку улицы. И если суммы не хватит, то добавляют, кто из кармана, кто в кредит (это квартировладельцы). У Квартиросъёмщиков всё включено в ежемесячной оплате. И никаких доп. расходов. Сломался кран, придёт кто ни будь и починить, мне и платить не нужно. Вобщем много различий, всех не обговоришь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18378
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 27.09.22 - 21:10
#50
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Ну а тем временем, квартиры по суткаи у некоторых выходят до ста тысяч сутки!
Рудный 60..
Вот это шустрые и ушлые так делают..
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