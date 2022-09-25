Отправлено: - 20:58

Добринцофф:



Цитата:Тут вообще сложно сравнивать. В Казахстане квартиру купил и типа всё на этом, дом хоть огнём гори.Тут каждый квартировладелец или съёмщик оплачивает в кассу предварительно определённую сумму. Которая позже по решению домоуправления может быть потрачена на ремонт фасада, крыши, подвала, прилегающей и относящейся к земельному участку улицы. И если суммы не хватит, то добавляют, кто из кармана, кто в кредит (это квартировладельцы). У Квартиросъёмщиков всё включено в ежемесячной оплате. И никаких доп. расходов. Сломался кран, придёт кто ни будь и починить, мне и платить не нужно. Вобщем много различий, всех не обговоришь.