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≡ Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45172
Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
Отправлено: 27.09.22 - 13:17
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Казахстан проведёт переговоры с российской стороной для решения сложившейся ситуации. Глава страны отметил, что в непростой ситуации нужно проявить гуманность, терпение и организованность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18367
Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций
Отправлено: 27.09.22 - 16:04
#15
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Цитата:
lavprof:
касающиеся нашей страны

Ваша страна сейчас в огне..
Среди врагов и предателей.
Моя страна помогает вашим людям.
Блин, опять зовут на помощь в Рудный..
Хотел отдохнуть..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1080
Re: Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но...
Отправлено: 27.09.22 - 16:42
#16
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Цитата:
111:
Ваша страна

Цитата:
111:
Моя страна

совсем ум за разум? Я в Костанае живу, ты вроде как тоже.
Вопросы свои ко мне в этой ветке не нашел таки?
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