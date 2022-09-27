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≡ Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45172
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 14:09
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В Министерстве внутренних дел сообщили, сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации. С 21 сентября ИИН получили чуть более восьми тысяч нерезидентов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6762
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 15:32
#15
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Цитата:
111:
Кто то купит в Чкутске дом,

---Так и пиши конкретно - в Якутске , а не обобщай на всю Россию .Не будь голословен .Хотя , кому я это пишу ?? Который даже считать не умеет.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
541
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 15:43
#16
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Цитата:
111:
если за 5 дней это сотня

Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию. Итого 30 тысяч россиян всего на весь Казахстан. Не густо. В Россию ежедневно въезжает 40 тысяч. Короче в чём радость непонятно :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18367
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 15:54
#17
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Цитата:
Гога:
Якутске , а не обобщай

Это не Россия?
Странный ты, товарищ..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1080
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 15:55
#18
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Цитата:
viktorian85:
65 тысяч назад вернулось в Россию

именно в Россию? Там вроде просто говорилось, что выезжают из Казахстана
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18367
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 15:58
#19
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Цитата:
viktorian85:
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию

Не знаю сколько там вернулось тех, кто убежал оттуда с 21го сентября..
Зачем они тогда приезжали, чтоб потратить время и деньги с Якутии, привезти жен, и свалить обратно?
Несколько странно и глупо..
Не находишь?
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1497
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 16:02
#20
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Цитата:
Vit:
Волонтер-Марик

Аххах)) надеюсь это опечатка, ибо мы с Мариком немного разные люди :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6762
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:16
#21
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Цитата:
111:
Это не Россия?

----Если в Якутске - застой , то это не есть , что по всей России так .Цитата:
111:
Странный ты, товарищ..

----Читай внимательно . И прежде , чем ответить ---думай и анализируй . Хотя , кому это я .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13042
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:17
#22
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Цитата:
viktorian85:
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию. Итого 30 тысяч россиян всего на весь Казахстан

Ты по методичке вашей забыл написать что все кто въехал это вообще узбеки были и они уехали в Узбекистан)))
А и да точно
На границе пусто
Никакого столпотворения нет
Это обычная ситуация,всегда столько машины у нас было)
А все кто въезжает к нам и в Грузию выставивая по 10 часов просто хотят заехать и обратно в Россию выехать)
Цитата:
lavprof:
именно в Россию? Там вроде просто говорилось, что выезжают из Казахстана

Ой ой
Укусите меня
У лавра то нашего критическое мышление проснулось на вбросы кремлеботов
Видать Ольгино уже перестаралось и кремлеботы как-то уж сильно нагло начали набрасывать
Ожидая по привычке что не то что россияне любители их лапши так ещё и мы любим их блюдо))))

Это дааааа
Не зря снег седня пошел))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13042
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:20
#23
Комментарий удален модератором.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1080
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:38
#24
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Цитата:
abaika95:
У лавра

удивлен тому, что люди читать умеют?
Сомнительно слова viktorian85 касаемо цифр считать вбросом, просто невнимательность

[Исправлено: lavprof, 27.09.2022 - 16:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13042
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:41
#25
Комментарий удален модератором.
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