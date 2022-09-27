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Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45172
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 14:09
В Министерстве внутренних дел сообщили, сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации. С 21 сентября ИИН получили чуть более восьми тысяч нерезидентов.
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Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 15:32
Цитата:
---Так и пиши конкретно - в Якутске , а не обобщай на всю Россию .Не будь голословен .Хотя , кому я это пишу ?? Который даже считать не умеет.
111:
Кто то купит в Чкутске дом,
Кто то купит в Чкутске дом,
---Так и пиши конкретно - в Якутске , а не обобщай на всю Россию .Не будь голословен .Хотя , кому я это пишу ?? Который даже считать не умеет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 541
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 15:43
Цитата:
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию. Итого 30 тысяч россиян всего на весь Казахстан. Не густо. В Россию ежедневно въезжает 40 тысяч. Короче в чём радость непонятно
111:
если за 5 дней это сотня
если за 5 дней это сотня
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию. Итого 30 тысяч россиян всего на весь Казахстан. Не густо. В Россию ежедневно въезжает 40 тысяч. Короче в чём радость непонятно
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18367
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 15:54
Цитата:
Это не Россия?
Странный ты, товарищ..
Гога:
Якутске , а не обобщай
Якутске , а не обобщай
Это не Россия?
Странный ты, товарищ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1080
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 15:55
Цитата:
именно в Россию? Там вроде просто говорилось, что выезжают из Казахстана
viktorian85:
65 тысяч назад вернулось в Россию
65 тысяч назад вернулось в Россию
именно в Россию? Там вроде просто говорилось, что выезжают из Казахстана
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18367
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 15:58
Цитата:
Не знаю сколько там вернулось тех, кто убежал оттуда с 21го сентября..
Зачем они тогда приезжали, чтоб потратить время и деньги с Якутии, привезти жен, и свалить обратно?
Несколько странно и глупо..
Не находишь?
viktorian85:
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию
Не знаю сколько там вернулось тех, кто убежал оттуда с 21го сентября..
Зачем они тогда приезжали, чтоб потратить время и деньги с Якутии, привезти жен, и свалить обратно?
Несколько странно и глупо..
Не находишь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.04.13
- Сообщений:
- 1497
Re: Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации...
Отправлено: 27.09.22 - 16:02
Цитата:
Аххах)) надеюсь это опечатка, ибо мы с Мариком немного разные люди
Vit:
Волонтер-Марик
Волонтер-Марик
Аххах)) надеюсь это опечатка, ибо мы с Мариком немного разные люди
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:16
Цитата:
----Если в Якутске - застой , то это не есть , что по всей России так .Цитата:
----Читай внимательно . И прежде , чем ответить ---думай и анализируй . Хотя , кому это я .
111:
Это не Россия?
Это не Россия?
----Если в Якутске - застой , то это не есть , что по всей России так .Цитата:
111:
Странный ты, товарищ..
Странный ты, товарищ..
----Читай внимательно . И прежде , чем ответить ---думай и анализируй . Хотя , кому это я .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13042
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:17
Цитата:
Ты по методичке вашей забыл написать что все кто въехал это вообще узбеки были и они уехали в Узбекистан)))
А и да точно
На границе пусто
Никакого столпотворения нет
Это обычная ситуация,всегда столько машины у нас было)
А все кто въезжает к нам и в Грузию выставивая по 10 часов просто хотят заехать и обратно в Россию выехать)
Цитата:
Ой ой
Укусите меня
У лавра то нашего критическое мышление проснулось на вбросы кремлеботов
Видать Ольгино уже перестаралось и кремлеботы как-то уж сильно нагло начали набрасывать
Ожидая по привычке что не то что россияне любители их лапши так ещё и мы любим их блюдо))))
Это дааааа
Не зря снег седня пошел))
viktorian85:
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию. Итого 30 тысяч россиян всего на весь Казахстан
Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию. Итого 30 тысяч россиян всего на весь Казахстан
Ты по методичке вашей забыл написать что все кто въехал это вообще узбеки были и они уехали в Узбекистан)))
А и да точно
На границе пусто
Никакого столпотворения нет
Это обычная ситуация,всегда столько машины у нас было)
А все кто въезжает к нам и в Грузию выставивая по 10 часов просто хотят заехать и обратно в Россию выехать)
Цитата:
lavprof:
именно в Россию? Там вроде просто говорилось, что выезжают из Казахстана
именно в Россию? Там вроде просто говорилось, что выезжают из Казахстана
Ой ой
Укусите меня
У лавра то нашего критическое мышление проснулось на вбросы кремлеботов
Видать Ольгино уже перестаралось и кремлеботы как-то уж сильно нагло начали набрасывать
Ожидая по привычке что не то что россияне любители их лапши так ещё и мы любим их блюдо))))
Это дааааа
Не зря снег седня пошел))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13042
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:20
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1080
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:38
Цитата:
удивлен тому, что люди читать умеют?
Сомнительно слова viktorian85 касаемо цифр считать вбросом, просто невнимательность
[Исправлено: lavprof, 27.09.2022 - 16:52]
abaika95:
У лавра
У лавра
удивлен тому, что люди читать умеют?
Сомнительно слова viktorian85 касаемо цифр считать вбросом, просто невнимательность
[Исправлено: lavprof, 27.09.2022 - 16:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13042
Сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации
Отправлено: 27.09.22 - 16:41
Комментарий удален модератором.
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