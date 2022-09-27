Отправлено: - 16:17

viktorian85:

Из этой сотни 65 тысяч назад вернулось в Россию. Итого 30 тысяч россиян всего на весь Казахстан

lavprof:

именно в Россию? Там вроде просто говорилось, что выезжают из Казахстана

Цитата:Ты по методичке вашей забыл написать что все кто въехал это вообще узбеки были и они уехали в Узбекистан)))А и да точноНа границе пустоНикакого столпотворения нетЭто обычная ситуация,всегда столько машины у нас было)А все кто въезжает к нам и в Грузию выставивая по 10 часов просто хотят заехать и обратно в Россию выехать)Цитата:Ой ойУкусите меняУ лавра то нашего критическое мышление проснулось на вбросы кремлеботовВидать Ольгино уже перестаралось и кремлеботы как-то уж сильно нагло начали набрасыватьОжидая по привычке что не то что россияне любители их лапши так ещё и мы любим их блюдо))))Это даааааНе зря снег седня пошел))