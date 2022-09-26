Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Стрельба в российской школе: число погибших растет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45169
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
По последним данным, в результате стрельбы погибли десять человек. Из них пять детей в возрасте от восьми до 15 лет, а также пять взрослых. Еще семь человек получили ранения. Ранее поступала информация о девяти пострадавших.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 792
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:13
Цитата:
Честно говоря не ожидал. Но рад, что хоть ещё один, из немногих тут, адекватно среагировал на новость.
Вместо того, что бы в истерике разносить бред.
Мои соболезнования, родным и близким.
ПолиграфЪ Боярышников:
Конечно же это огромная трагедия для родителей погибших и раненых детей. Соболезнования всем...
Конечно же это огромная трагедия для родителей погибших и раненых детей. Соболезнования всем...
Честно говоря не ожидал. Но рад, что хоть ещё один, из немногих тут, адекватно среагировал на новость.
Вместо того, что бы в истерике разносить бред.
Мои соболезнования, родным и близким.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:15
Цитата:
Про расследование в буче или про взрывы в Харькове вы что писали?
Соболезнования или разгоняли истерику,напомните пожалуйста))
Эл-починно:
Честно говоря не ожидал. Но рад, что хоть ещё один, из немногих тут, адекватно среагировал на новость. Вместо того, что бы в истерике разносить бред. Мои соболезнования, родным и близким
Честно говоря не ожидал. Но рад, что хоть ещё один, из немногих тут, адекватно среагировал на новость. Вместо того, что бы в истерике разносить бред. Мои соболезнования, родным и близким
Про расследование в буче или про взрывы в Харькове вы что писали?
Соболезнования или разгоняли истерику,напомните пожалуйста))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1069
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:15
Цитата:
в юном возрасте)
Цитата:
ну мне кажется вам то как раз обе близки) как минимум связаны с обеими))
Цитата:
путаете меня кое с кем))
спасибо, что честно сознались, что не бесплатно несете свою)
abaika95:
Думаю ниразу а в России вы всетаки кажется были
Думаю ниразу а в России вы всетаки кажется были
в юном возрасте)
Цитата:
abaika95:
именно эти две страны сравниваете?
именно эти две страны сравниваете?
ну мне кажется вам то как раз обе близки) как минимум связаны с обеими))
Цитата:
abaika95:
вы бесплатно несли тут сутками эту пургу
вы бесплатно несли тут сутками эту пургу
путаете меня кое с кем))
спасибо, что честно сознались, что не бесплатно несете свою)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:19
Цитата:
А в США только в мечтах?
Цитата:
Хм
Тогда уже сравнивать Россию и Румынию
Тут я больше связан с двумя странами Цитата:
Ну вот видите
Если бы я не знал что вы взрослый уборщик подумал бы что со мной 9 классик Петя общается котрый не умеет выстраивать и применять тонкий тролиновый прием)
Хотя....разницы нет
lavprof:
в юном возрасте
в юном возрасте
А в США только в мечтах?
Цитата:
lavprof:
ну мне кажется вам то как раз обе близки) как минимум связаны с обеими))
ну мне кажется вам то как раз обе близки) как минимум связаны с обеими))
Хм
Тогда уже сравнивать Россию и Румынию
Тут я больше связан с двумя странами Цитата:
lavprof:
путаете меня кое с кем)) спасибо, что честно сознались, что не бесплатно несете свою)
путаете меня кое с кем)) спасибо, что честно сознались, что не бесплатно несете свою)
Ну вот видите
Если бы я не знал что вы взрослый уборщик подумал бы что со мной 9 классик Петя общается котрый не умеет выстраивать и применять тонкий тролиновый прием)
Хотя....разницы нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1069
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:28
Цитата:
нет, даже не мечтаю) не хочу в эту страну развитой демократии, и никогда не хотел)
Цитата:
дак вы и не знаете) а мы знаем, кто тут один весьма самоуверенный акиматовский тунеядец)
abaika95:
А в США только в мечтах?
А в США только в мечтах?
нет, даже не мечтаю) не хочу в эту страну развитой демократии, и никогда не хотел)
Цитата:
abaika95:
Если бы я не знал
Если бы я не знал
дак вы и не знаете) а мы знаем, кто тут один весьма самоуверенный акиматовский тунеядец)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1069
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:35
Наверное и не узнаем, что послужило причиной произошедшего. Кто-то подтолкнул, что-то толкнуло, и кто или что это было... Хотя одна теория уже есть:
Цитата:
Цитата:
Ну вот, война от безумства пропагандистов, убивать, убивать и убивать, дошла и до школ..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11492
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 27.09.22 - 08:18
Я не пойму, ну почему школа? Причём тут дети? Ну если ты себя считаешь крутым Рембо, то почему не идешь пострелять в ближащию армейскую часть, на худой конец в местный полицейский участок. Ролик в новостях был, бедные детишки перепуганы, не знают че делать бежать, стоять.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 580
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 27.09.22 - 09:09
У него же диагноз шизофрения, плюс начитался всего в интернете и наверное взыграли какие то детские 20 летней давности обиды. которые он все эти годы лелеял в себе. вот и бахнуло в голову
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 27.09.22 - 10:50
Цитата:
Странно
Не мечтаете но постоянно хотите с ней сравнивать все подряд)
Навящевая идея?
Цитата:
Откуда знаете?) Пруфов у вас нет
Только домыслы основанные на донесениях вашей уборщицкой разведки
Но это такое себе)))
Цитата:
Может украинское ЦИПСО подсуетилось?
Подкупило всех ментов в России чтобы те закрыли глаза на продажу оружия
Подкупило всех фсбшников чтобы те не замечали психа со свастикой
Подкупило врачей,охрану всех
В итоге и произошла трагедия
Подумайте над этим ЦИПСО не дремлет)
lavprof:
нет, даже не мечтаю) не хочу в эту страну развитой демократии, и никогда не хотел)
нет, даже не мечтаю) не хочу в эту страну развитой демократии, и никогда не хотел)
Странно
Не мечтаете но постоянно хотите с ней сравнивать все подряд)
Навящевая идея?
Цитата:
lavprof:
а мы знаем, кто тут один весьма самоуверенный акиматовский тунеядец)
а мы знаем, кто тут один весьма самоуверенный акиматовский тунеядец)
Откуда знаете?) Пруфов у вас нет
Только домыслы основанные на донесениях вашей уборщицкой разведки
Но это такое себе)))
Цитата:
lavprof:
Ну вот, война от безумства пропагандистов, убивать, убивать и убивать, дошла и до школ..
Ну вот, война от безумства пропагандистов, убивать, убивать и убивать, дошла и до школ..
Может украинское ЦИПСО подсуетилось?
Подкупило всех ментов в России чтобы те закрыли глаза на продажу оружия
Подкупило всех фсбшников чтобы те не замечали психа со свастикой
Подкупило врачей,охрану всех
В итоге и произошла трагедия
Подумайте над этим ЦИПСО не дремлет)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18346
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 27.09.22 - 13:03
В клубе 16 тонн тоже нацист прорвался..
Вот только не украинский..
Вот только не украинский..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 51
|Зарегистрированные пользователи: 111, yudjin, alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать