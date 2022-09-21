Отправлено: - 12:25

viktorian85:

Самый главный телеграм канал Дагестана который выводил людей на митинги оказался из Украины из города Киев. И почему я не удивлен.

lavprof:

ну с Казахстана то тебе виднее, чем человеку на месте

lavprof:

а, я забыл про штудирование 2х сотен телеграм-каналов + подкастов + видео целыми днями + метод. рекомендаций от "работодателя

lavprof:

неужели подсуетились и ответ в "книжонку" закинули уже вчера?) То-то букаф

Kairat stayer:

Уже в 1917 году рабочие и крестьяне свергли царя.

Цитата:Дай угадаюЭто Симонян сказала?))Цитата:На месте это где? В Украине или в Дагестане?)Цитата:Тогда зачем ты вообще лезешь спорить сюда если понимаешь насколько тут люди в теме?)Цитата:Смешно ваши потуги и истерику читать раз за разомПищите пищите)Цитата:ВраньёВсе мы знаем что это украинское ЦИПСО отработалиЦаря кто сверг? Правильно Керенский а подвёл Россию к краху РодзянкоФамилии какие-то украинскиеКто СССР развалилГорбачев? Нет он пытался удержать развал а подвели к развалу украинцы Брежнев и Хрущев которые довели страну)Кто сейчас путину ошибочные советы нашоптывает ? Правильно-КириенкоК бабке не ходи на ЦИПСО работает