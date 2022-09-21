Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
abaika95: Революция в России это еврейский заговор Развал империи это заговор масонов
Кстати, 1916 году в период Первой мировой войны из-за объявления трудовой мобилизации, в среднеазиатских регионах империи вспыхнуло вооруженное восстание, в том числе и у нас. Уже в 1917 году рабочие и крестьяне свергли царя.
viktorian85: Самый главный телеграм канал Дагестана который выводил людей на митинги оказался из Украины из города Киев. И почему я не удивлен.
Дай угадаю Это Симонян сказала?)) Цитата:
lavprof: ну с Казахстана то тебе виднее, чем человеку на месте
На месте это где? В Украине или в Дагестане?) Цитата:
lavprof: а, я забыл про штудирование 2х сотен телеграм-каналов + подкастов + видео целыми днями + метод. рекомендаций от "работодателя
Тогда зачем ты вообще лезешь спорить сюда если понимаешь насколько тут люди в теме?) Цитата:
lavprof: неужели подсуетились и ответ в "книжонку" закинули уже вчера?) То-то букаф
Смешно ваши потуги и истерику читать раз за разом Пищите пищите)Цитата:
Kairat stayer: Уже в 1917 году рабочие и крестьяне свергли царя.
Враньё Все мы знаем что это украинское ЦИПСО отработали Царя кто сверг? Правильно Керенский а подвёл Россию к краху Родзянко Фамилии какие-то украинские Кто СССР развалил Горбачев? Нет он пытался удержать развал а подвели к развалу украинцы Брежнев и Хрущев которые довели страну) Кто сейчас путину ошибочные советы нашоптывает ? Правильно-Кириенко К бабке не ходи на ЦИПСО работает
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