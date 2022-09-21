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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45169
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
538
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 11:02
#330
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Цитата:
111:
Что то не подумал, почему же пропаганда молчит о том, что кавказцы это трусы и дезертиры и наоборот, чморит так сказать этими словами только русских?

Да не молчит пропаганда с чего вы взяли. Уже все об этом высказались. Но не все дагестанцы труссы. Очень много уходят под танцы и пляски со всего Дагестана людей. Вчера только 7 видео таких посмотрел.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1069
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 11:03
#331
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Цитата:
abaika95:Потомучто уже не смешно от того что они все одно и тоже все постят на всех форумах

ну с Казахстана то тебе виднее, чем человеку на месте) а, я забыл про штудирование 2х сотен телеграм-каналов + подкастов + видео целыми днями + метод. рекомендаций от "работодателя")
Цитата:
abaika95:
Я ждал))))

неужели подсуетились и ответ в "книжонку" закинули уже вчера?)
То-то букаф понаписывали.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
538
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 11:04
#332
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Самый главный телеграм канал Дагестана который выводил людей на митинги оказался из Украины из города Киев. И почему я не удивлен.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 11:05
#333
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18346
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 11:08
#334
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3314
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 11:38
#335
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Цитата:
abaika95:
Революция в России это еврейский заговор Развал империи это заговор масонов


Кстати, 1916 году в период Первой мировой войны из-за объявления трудовой мобилизации, в среднеазиатских регионах империи вспыхнуло вооруженное восстание, в том числе и у нас. Уже в 1917 году рабочие и крестьяне свергли царя.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13037
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 12:25
#336
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Цитата:
viktorian85:
Самый главный телеграм канал Дагестана который выводил людей на митинги оказался из Украины из города Киев. И почему я не удивлен.

Дай угадаю
Это Симонян сказала?))
Цитата:
lavprof:
ну с Казахстана то тебе виднее, чем человеку на месте

На месте это где? В Украине или в Дагестане?)
Цитата:
lavprof:
а, я забыл про штудирование 2х сотен телеграм-каналов + подкастов + видео целыми днями + метод. рекомендаций от "работодателя

Тогда зачем ты вообще лезешь спорить сюда если понимаешь насколько тут люди в теме?)
Цитата:
lavprof:
неужели подсуетились и ответ в "книжонку" закинули уже вчера?) То-то букаф

Смешно ваши потуги и истерику читать раз за разом
Пищите пищите)Цитата:
Kairat stayer:
Уже в 1917 году рабочие и крестьяне свергли царя.

Враньё
Все мы знаем что это украинское ЦИПСО отработали
Царя кто сверг? Правильно Керенский а подвёл Россию к краху Родзянко
Фамилии какие-то украинские
Кто СССР развалил
Горбачев? Нет он пытался удержать развал а подвели к развалу украинцы Брежнев и Хрущев которые довели страну)
Кто сейчас путину ошибочные советы нашоптывает ? Правильно-Кириенко
К бабке не ходи на ЦИПСО работает
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
538
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 12:30
#337
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Цитата:
abaika95:
Дай угадаю Это Симонян сказала?))

Неа. Поздняковцы вычислили.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18346
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 12:55
#338
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Пропаганда как работает..
Соловьев призвал расстреливать военкомов.
Ну расстреляли, парня посадили.
С Соловьева как с гуся вода..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18346
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 27.09.22 - 13:09
#339
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Россия скупает весь, как правильно то, весь Ёд..
Интересно, для чего?
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