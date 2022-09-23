Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
Цитата:
Проехали по дороге Карабалык-Федоровка, получили незабываемые впечатления и задумались, куда они попали. Я сам три недели назад, когда проезжал там на такси из Челябинского аэропорта, был впечатлен. Пыль столбом и камни в сторону. Сразу вспомнил про местного акима, который, говорят, очень много внимания уделяет местным дорогам.Кстати мой любимый сортир в Федоровке у подобия там автовокзала никуда не делся. Стоит и воняет. А приезжие еще не видели местного перестроенного внутри аэропорта. Тоже незабываемые впечатления были при вылете оттуда. Такого бардака я давно видел.
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
Проехали по дороге Карабалык-Федоровка, получили незабываемые впечатления и задумались, куда они попали. Я сам три недели назад, когда проезжал там на такси из Челябинского аэропорта, был впечатлен. Пыль столбом и камни в сторону. Сразу вспомнил про местного акима, который, говорят, очень много внимания уделяет местным дорогам.Кстати мой любимый сортир в Федоровке у подобия там автовокзала никуда не делся. Стоит и воняет. А приезжие еще не видели местного перестроенного внутри аэропорта. Тоже незабываемые впечатления были при вылете оттуда. Такого бардака я давно видел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
Цитата:
А что с квартирами там случится?)
Это вложение причем удачное
Сейчас курс рубля мне на руку
Начнет падать (уже начал)
Я начну сливать квартиры за дорого
Темболее многим скрывающимся от призыва нужны будут "темные" квартиры)
Цитата:
Возвращаться в Россию и выехать из КЗ разные вещи))
Многие транзитом через Казахстана уехали в Турцию,Грузию и дальше куда не смогли купить билеты из России
Цитата:
Причем мутят его тут также и русские)))
Братушки так братам помогают)
Vit:
Интереснно почему тогда ты в этой стране от квартиры в Челябинске не избавился, а наоборот ещё одну приобрёл?
Интереснно почему тогда ты в этой стране от квартиры в Челябинске не избавился, а наоборот ещё одну приобрёл?
А что с квартирами там случится?)
Это вложение причем удачное
Сейчас курс рубля мне на руку
Начнет падать (уже начал)
Я начну сливать квартиры за дорого
Темболее многим скрывающимся от призыва нужны будут "темные" квартиры)
Цитата:
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
Возвращаться в Россию и выехать из КЗ разные вещи))
Многие транзитом через Казахстана уехали в Турцию,Грузию и дальше куда не смогли купить билеты из России
Цитата:
alex_60:
бизнес по... казахски.
бизнес по... казахски.
Причем мутят его тут также и русские)))
Братушки так братам помогают)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:48
Цитата:
М-да не дай бог на нас кто нибудь нападёт,чё делать то будем?
Наша армия даже хулиганов не смогла разогнать 5 января на улицах города,и обратились за за помощью к России.
abaika95:
Россия сдулась на войне против мелкой украины
Россия сдулась на войне против мелкой украины
М-да не дай бог на нас кто нибудь нападёт,чё делать то будем?
Наша армия даже хулиганов не смогла разогнать 5 января на улицах города,и обратились за за помощью к России.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 580
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:51
Вот поддерживаю Добринцова, у нас тоже огромная куча неразобранных дел, а мы всё про Россию. Пока не разобрался, что нам готовят власть имущие, не думаю что. что нибудь хорошее, расскажу о себе, я работаю в такси, периодически влетаю в ДТП, зачастую по своей вине, единственное в своё оправдание могу сказать, в сутки по 500 км это тяжеловато и иногда внимание ускользает, я не про это , когда штрафы заставляют брать кредиты. это тоже не в пользу государства, я вот целиком и полностью сейчас на стороне Украины, просто потому что на неё напали и у неё своя Священная война, а наши проблемы, кто будет решать, насколько, то , что сказал в обращении президент, соответствует чаяниям народа, почему нет совершенно обратной связи между депутатами и народом, насколько нам нужны партии, а может лучше депутат, на допустим 100- 50 тысяч человек. который будет перед нами ответственен и будет хотя бы раз в полгода перед нами отвечать?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 580
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:54
От имени 50 тыс человек, могут выступать 30 40 человек, всё равно это будет какое то изъявление мнения
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:26
У бывших петрушколэндцев праздник .Присоединение маленькой территорий к большому лесу. Радость особая ведь после того как они получат паспорт лесного жителя то автоматически станут сеньором помидором. А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:53]
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:53]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17233
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:32
Цитата:
А типа до этого из них сок не выдавливали..
YESNO:
А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.
А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.
А типа до этого из них сок не выдавливали..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:38
Цитата:
Да саранчу завели кучерявые у петрушколэндцев. Зная что лесные жители кедровых рощ очень не любят эту саранчу.
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:39]
maxsaf:
А типа до этого из них сок не выдавливали..
А типа до этого из них сок не выдавливали..
Да саранчу завели кучерявые у петрушколэндцев. Зная что лесные жители кедровых рощ очень не любят эту саранчу.
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:39]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:44
Мало того кучерявые из жителей кедровых рощ делают дятлопитеков.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.22 - 16:34
Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам.
Его обращение опубликовал официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
"В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.
Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан,
а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц",
- говорится в обращении. Заместитель генпрокурора Казахстана подчеркнул,
что подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. "Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - считают в генпрокуратуре. В надзорном органе напомнили, что указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации, являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 УК РК. "В связи с этим Генпрокуратура РК призывает граждан страны, представителей СМИ, пользователей соцсетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - заключили в генпрокуратуре.
может это остановит местных пургометов и фейкометов.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 16:39]
Его обращение опубликовал официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
"В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.
Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан,
а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц",
- говорится в обращении. Заместитель генпрокурора Казахстана подчеркнул,
что подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. "Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - считают в генпрокуратуре. В надзорном органе напомнили, что указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации, являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 УК РК. "В связи с этим Генпрокуратура РК призывает граждан страны, представителей СМИ, пользователей соцсетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - заключили в генпрокуратуре.
может это остановит местных пургометов и фейкометов.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 16:39]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.22 - 22:23
Цитата:
Я тут вообще мало пишу, в отличие от некоторых. которые как в экстазе все фейки и бред сюда тащат. Будто наслаждаются этим. Так, что не ко мне вопрос. А к тому кто тут экстазирует от всего этого.
abaika95: Соболезнования или разгоняли истерику,напомните пожалуйста))
Я тут вообще мало пишу, в отличие от некоторых. которые как в экстазе все фейки и бред сюда тащат. Будто наслаждаются этим. Так, что не ко мне вопрос. А к тому кто тут экстазирует от всего этого.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 11:02
Цитата:
ага, навяЩЕвая
Я, кстати, не сравнивал, а предлагал поговорить.
Цитата:
дак сами упоминали про акимат в комментах)
Цитата:
мое мнение основано исключительно на комментах, в отличии от вашего, основанного на фантазиях, возможно даже "влажных"
abaika95: Навящевая
ага, навяЩЕвая
Я, кстати, не сравнивал, а предлагал поговорить.
Цитата:
abaika95: Пруфов у вас нет
дак сами упоминали про акимат в комментах)
Цитата:
abaika95: Только домыслы
мое мнение основано исключительно на комментах, в отличии от вашего, основанного на фантазиях, возможно даже "влажных"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 11:28
Цитата:
Мало ни мало,но к вам вопрос
Вы в теме про бучу заболезнования высказывали или там так себе недолюди погибли? Цитата:
А я не русский мне пофиг как там это слово пышется
Почему вы предлагаете поговорить о США постоянно? Комплексы?
Цитата:
А КНБ и румынскую разведку значит вы пропустили?
Эка какой избирательный уборщик Цитата:
У меня есть 100% факты что вы уборщица в школе точнее уборщик извините
Эл-починно:
Я тут вообще мало пишу, в отличие от некоторых. которые как в экстазе все фейки и бред сюда тащат. Будто наслаждаются этим. Так, что не ко мне вопрос.
Я тут вообще мало пишу, в отличие от некоторых. которые как в экстазе все фейки и бред сюда тащат. Будто наслаждаются этим. Так, что не ко мне вопрос.
Мало ни мало,но к вам вопрос
Вы в теме про бучу заболезнования высказывали или там так себе недолюди погибли? Цитата:
lavprof:
ага, навяЩЕвая Я, кстати, не сравнивал, а предлагал поговорить.
ага, навяЩЕвая Я, кстати, не сравнивал, а предлагал поговорить.
А я не русский мне пофиг как там это слово пышется
Почему вы предлагаете поговорить о США постоянно? Комплексы?
Цитата:
lavprof:
дак сами упоминали про акимат в комментах)
дак сами упоминали про акимат в комментах)
А КНБ и румынскую разведку значит вы пропустили?
Эка какой избирательный уборщик Цитата:
lavprof:
мое мнение основано исключительно на комментах, в отличии от вашего, основанного на фантазиях, возможно даже "влажных"
мое мнение основано исключительно на комментах, в отличии от вашего, основанного на фантазиях, возможно даже "влажных"
У меня есть 100% факты что вы уборщица в школе точнее уборщик извините
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:05
Цитата:
почему вы (тут я плюсую Марика) всегда про Россию пишете, даже в новостях, ее не касающихся?
Цитата:
Извиняю конечно) ибо если у вас 100% факты об этом, то это лишь доказывает, что всё, что вы тут обычно несете - не стоит и выеденного яйца)
Кстати, про акимат еще и птичка на хвосте принесла))
Цитата:
так что там про видео, где разрешали стрелять по людям?
abaika95:
Почему вы предлагаете поговорить о США постоянно? Комплексы?
Почему вы предлагаете поговорить о США постоянно? Комплексы?
почему вы (тут я плюсую Марика) всегда про Россию пишете, даже в новостях, ее не касающихся?
Цитата:
abaika95:
У меня есть 100% факты что вы уборщица в школе точнее уборщик извините
У меня есть 100% факты что вы уборщица в школе точнее уборщик извините
Извиняю конечно) ибо если у вас 100% факты об этом, то это лишь доказывает, что всё, что вы тут обычно несете - не стоит и выеденного яйца)
Кстати, про акимат еще и птичка на хвосте принесла))
Цитата:
abaika95:
Вы в теме про бучу
Вы в теме про бучу
так что там про видео, где разрешали стрелять по людям?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:51
вторая половина дня.
две новости за день пока,про врачей, и про россиян.
ждем третью, наверное тоже про россиян будет.
две новости за день пока,про врачей, и про россиян.
ждем третью, наверное тоже про россиян будет.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать