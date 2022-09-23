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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
#2311
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Цитата:
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.


Проехали по дороге Карабалык-Федоровка, получили незабываемые впечатления и задумались, куда они попали. Я сам три недели назад, когда проезжал там на такси из Челябинского аэропорта, был впечатлен. Пыль столбом и камни в сторону. Сразу вспомнил про местного акима, который, говорят, очень много внимания уделяет местным дорогам.Кстати мой любимый сортир в Федоровке у подобия там автовокзала никуда не делся. Стоит и воняет. А приезжие еще не видели местного перестроенного внутри аэропорта. Тоже незабываемые впечатления были при вылете оттуда. Такого бардака я давно видел.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
#2312
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Цитата:
Vit:
Интереснно почему тогда ты в этой стране от квартиры в Челябинске не избавился, а наоборот ещё одну приобрёл?

А что с квартирами там случится?)
Это вложение причем удачное
Сейчас курс рубля мне на руку
Начнет падать (уже начал)
Я начну сливать квартиры за дорого
Темболее многим скрывающимся от призыва нужны будут "темные" квартиры)

Цитата:
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.

Возвращаться в Россию и выехать из КЗ разные вещи))
Многие транзитом через Казахстана уехали в Турцию,Грузию и дальше куда не смогли купить билеты из России
Цитата:
alex_60:
бизнес по... казахски.

Причем мутят его тут также и русские)))
Братушки так братам помогают)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:48
#2313
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Цитата:
abaika95:
Россия сдулась на войне против мелкой украины

М-да не дай бог на нас кто нибудь нападёт,чё делать то будем?
Наша армия даже хулиганов не смогла разогнать 5 января на улицах города,и обратились за за помощью к России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
580
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:51
#2314
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Вот поддерживаю Добринцова, у нас тоже огромная куча неразобранных дел, а мы всё про Россию. Пока не разобрался, что нам готовят власть имущие, не думаю что. что нибудь хорошее, расскажу о себе, я работаю в такси, периодически влетаю в ДТП, зачастую по своей вине, единственное в своё оправдание могу сказать, в сутки по 500 км это тяжеловато и иногда внимание ускользает, я не про это , когда штрафы заставляют брать кредиты. это тоже не в пользу государства, я вот целиком и полностью сейчас на стороне Украины, просто потому что на неё напали и у неё своя Священная война, а наши проблемы, кто будет решать, насколько, то , что сказал в обращении президент, соответствует чаяниям народа, почему нет совершенно обратной связи между депутатами и народом, насколько нам нужны партии, а может лучше депутат, на допустим 100- 50 тысяч человек. который будет перед нами ответственен и будет хотя бы раз в полгода перед нами отвечать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
580
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:54
#2315
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От имени 50 тыс человек, могут выступать 30 40 человек, всё равно это будет какое то изъявление мнения
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:26
#2316
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У бывших петрушколэндцев праздник .Присоединение маленькой территорий к большому лесу. Радость особая ведь после того как они получат паспорт лесного жителя то автоматически станут сеньором помидором. А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.

[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17233
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:32
#2317
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Цитата:
YESNO:
А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.

А типа до этого из них сок не выдавливали..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:38
#2318
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Цитата:
maxsaf:
А типа до этого из них сок не выдавливали..

Да саранчу завели кучерявые у петрушколэндцев. Зная что лесные жители кедровых рощ очень не любят эту саранчу.

[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:39]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:44
#2319
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Мало того кучерявые из жителей кедровых рощ делают дятлопитеков.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.22 - 16:34
#2320
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Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам.
Его обращение опубликовал официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
"В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.
Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан,
а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц",
- говорится в обращении. Заместитель генпрокурора Казахстана подчеркнул,
что подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. "Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - считают в генпрокуратуре. В надзорном органе напомнили, что указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации, являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 УК РК. "В связи с этим Генпрокуратура РК призывает граждан страны, представителей СМИ, пользователей соцсетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - заключили в генпрокуратуре.

может это остановит местных пургометов и фейкометов.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 16:39]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.22 - 22:23
#2321
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Цитата:
abaika95: Соболезнования или разгоняли истерику,напомните пожалуйста))

Я тут вообще мало пишу, в отличие от некоторых. которые как в экстазе все фейки и бред сюда тащат. Будто наслаждаются этим. Так, что не ко мне вопрос. А к тому кто тут экстазирует от всего этого.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 11:02
#2322
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Цитата:
abaika95: Навящевая

ага, навяЩЕвая
Я, кстати, не сравнивал, а предлагал поговорить.

Цитата:
abaika95: Пруфов у вас нет

дак сами упоминали про акимат в комментах)

Цитата:
abaika95: Только домыслы

мое мнение основано исключительно на комментах, в отличии от вашего, основанного на фантазиях, возможно даже "влажных" :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 11:28
#2323
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Цитата:
Эл-починно:
Я тут вообще мало пишу, в отличие от некоторых. которые как в экстазе все фейки и бред сюда тащат. Будто наслаждаются этим. Так, что не ко мне вопрос.

Мало ни мало,но к вам вопрос
Вы в теме про бучу заболезнования высказывали или там так себе недолюди погибли? Цитата:
lavprof:
ага, навяЩЕвая Я, кстати, не сравнивал, а предлагал поговорить.

А я не русский мне пофиг как там это слово пышется
Почему вы предлагаете поговорить о США постоянно? Комплексы?
Цитата:
lavprof:
дак сами упоминали про акимат в комментах)

А КНБ и румынскую разведку значит вы пропустили?
Эка какой избирательный уборщик Цитата:
lavprof:
мое мнение основано исключительно на комментах, в отличии от вашего, основанного на фантазиях, возможно даже "влажных"

У меня есть 100% факты что вы уборщица в школе точнее уборщик извините
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:05
#2324
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Цитата:
abaika95:
Почему вы предлагаете поговорить о США постоянно? Комплексы?

почему вы (тут я плюсую Марика) всегда про Россию пишете, даже в новостях, ее не касающихся?

Цитата:
abaika95:
У меня есть 100% факты что вы уборщица в школе точнее уборщик извините

Извиняю конечно) ибо если у вас 100% факты об этом, то это лишь доказывает, что всё, что вы тут обычно несете - не стоит и выеденного яйца):-P
Кстати, про акимат еще и птичка на хвосте принесла))

Цитата:
abaika95:
Вы в теме про бучу

так что там про видео, где разрешали стрелять по людям?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.22 - 12:51
#2325
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вторая половина дня.
две новости за день пока,про врачей, и про россиян.
ждем третью, наверное тоже про россиян будет.
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