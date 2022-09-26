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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 20:07
конкретно сошел с ума,
смирительную рубашку оденьте.
смирительную рубашку оденьте.
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 11492
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 20:37
В Ижевске, РФ в школе растреляли детей, Блин Россия что с вами происходит? Ужас, вы всё больше и больше отбиваите охоту к вам переезжать
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 20:52
Цитата:
в Ижевске убийца стоял на учете в психбольнице.раньше в этой школе учился. заклинило мозг видать.
потом и сам застрелился.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 20:54]
Vit:
в Ижевске убийца стоял на учете в психбольнице.раньше в этой школе учился. заклинило мозг видать.
потом и сам застрелился.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 20:54]
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 21:03
а придурков и у нас достаточно.
даже по форуму видно.
особенно у понаехавших от избытка кислорода мозги выворачиваются.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 21:05]
даже по форуму видно.
особенно у понаехавших от избытка кислорода мозги выворачиваются.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 21:05]
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 11:38
«Бахы́т-Компо́т» — советский и российский музыкальный коллектив,
лидером которого является Вадим Степанцов.
интересное название ,да?
русский,и такое название.
Кстати с Казахстаном связанное.
лидером которого является Вадим Степанцов.
интересное название ,да?
русский,и такое название.
Кстати с Казахстаном связанное.
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:20
Русофобия,что это
Неприязненное отношение ко всему русскому, к самим русским как к чуждому и опасному дляпредставителей иной нации народу.
Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
на academic.ru
как видим.
про политику руководства России нет ни слова в определении.
Неприязненное отношение ко всему русскому, к самим русским как к чуждому и опасному дляпредставителей иной нации народу.
Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
на academic.ru
как видим.
про политику руководства России нет ни слова в определении.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:28
Русофобия звучит смешно
Особенно обвинения в русофобии))
Смехота как у малых народов
Особенно обвинения в русофобии))
Смехота как у малых народов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:29
За окошком дождь и град
Русофоб тут виноват...
Дальше думаю все знают стишок
Русофоб тут виноват...
Дальше думаю все знают стишок
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13037
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:32
Кстати полное ощущение что все наши анонимные любители России и всего русского это скрытые Украинские ципсошники
Они сделали все для того чтобы тут остальные люди кто относился к России более менее нейтрально стали россию презирать)
ЦИПСО прям боги многоходовочек
Они сделали все для того чтобы тут остальные люди кто относился к России более менее нейтрально стали россию презирать)
ЦИПСО прям боги многоходовочек
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:37
продолжаем изучать определение слов
Шут.
Шут — лицо при дворе государя или в барском доме,
в обязанности которого входило развлекать и смешить
другие названия шута-
Шутник, забавник, комик, гаер, скоморох, клоун, комедиант, паяц, буффон, эксцентрик, балаганный, Арлекин, Полишинель.забавными выходками господ и гостей.
В Средневековье было принято хозяину при дворе иметь шута или скомороха.
Обязанностью этого человека было веселить хозяина и его гостей.
в современных условиях, на каждом сайте имеются шуты,
обычно работают в парах.
также бывает что шуты одновременно работают на нескольких сайтах,
а то десятках и сотнях одновременно.
не путать представителей ясельной группы с шутами,
это немного другое.
[Исправлено: alex_60, 27.09.2022 - 12:39]
Шут.
Шут — лицо при дворе государя или в барском доме,
в обязанности которого входило развлекать и смешить
другие названия шута-
Шутник, забавник, комик, гаер, скоморох, клоун, комедиант, паяц, буффон, эксцентрик, балаганный, Арлекин, Полишинель.забавными выходками господ и гостей.
В Средневековье было принято хозяину при дворе иметь шута или скомороха.
Обязанностью этого человека было веселить хозяина и его гостей.
в современных условиях, на каждом сайте имеются шуты,
обычно работают в парах.
также бывает что шуты одновременно работают на нескольких сайтах,
а то десятках и сотнях одновременно.
не путать представителей ясельной группы с шутами,
это немного другое.
[Исправлено: alex_60, 27.09.2022 - 12:39]
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 18346
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:42
Ни к каму ни абращаюсь, памагите, я проста сую свой нос и абзываюсь..
А если миня пашлют буду жалаваться и плакать..
А если миня пашлют буду жалаваться и плакать..
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:47
вижу , что изучение слов идет в правильном направлении.
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:49
как говорится, век живи, век учись.
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