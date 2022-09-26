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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 16 из 16«1...141516
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Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 20:07
#226
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конкретно сошел с ума,
смирительную рубашку оденьте.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11492
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 20:37
#227
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В Ижевске, РФ в школе растреляли детей, Блин Россия что с вами происходит? Ужас, вы всё больше и больше отбиваите охоту к вам переезжать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 20:52
#228
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Цитата:
Vit:

в Ижевске убийца стоял на учете в психбольнице.раньше в этой школе учился. заклинило мозг видать.
потом и сам застрелился.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 20:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.22 - 21:03
#229
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а придурков и у нас достаточно.
даже по форуму видно.
особенно у понаехавших от избытка кислорода мозги выворачиваются.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 21:05]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 11:38
#230
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«Бахы́т-Компо́т» — советский и российский музыкальный коллектив,
лидером которого является Вадим Степанцов.
интересное название ,да?
русский,и такое название.
Кстати с Казахстаном связанное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:20
#231
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Русофобия,что это

Неприязненное отношение ко всему русскому, к самим русским как к чуждому и опасному дляпредставителей иной нации народу.

Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
на academic.ru

как видим.
про политику руководства России нет ни слова в определении.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13037
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:28
#232
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Русофобия звучит смешно
Особенно обвинения в русофобии))
Смехота как у малых народов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13037
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:29
#233
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За окошком дождь и град
Русофоб тут виноват...

Дальше думаю все знают стишок
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13037
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:32
#234
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Кстати полное ощущение что все наши анонимные любители России и всего русского это скрытые Украинские ципсошники
Они сделали все для того чтобы тут остальные люди кто относился к России более менее нейтрально стали россию презирать)
ЦИПСО прям боги многоходовочек
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:37
#235
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продолжаем изучать определение слов
Шут.
Шут — лицо при дворе государя или в барском доме,
в обязанности которого входило развлекать и смешить

другие названия шута-
Шутник, забавник, комик, гаер, скоморох, клоун, комедиант, паяц, буффон, эксцентрик, балаганный, Арлекин, Полишинель.забавными выходками господ и гостей.
В Средневековье было принято хозяину при дворе иметь шута или скомороха.
Обязанностью этого человека было веселить хозяина и его гостей.

в современных условиях, на каждом сайте имеются шуты,
обычно работают в парах.
также бывает что шуты одновременно работают на нескольких сайтах,
а то десятках и сотнях одновременно.
не путать представителей ясельной группы с шутами,
это немного другое.

[Исправлено: alex_60, 27.09.2022 - 12:39]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:42
#236
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Ни к каму ни абращаюсь, памагите, я проста сую свой нос и абзываюсь..
А если миня пашлют буду жалаваться и плакать..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:47
#237
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вижу , что изучение слов идет в правильном направлении.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17748
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 12:49
#238
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как говорится, век живи, век учись.
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