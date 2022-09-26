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≡ «Въехавшие к нам могут чувствовать себя в безопасности» - руководитель миграционной службы ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45161
«Въехавшие к нам могут чувствовать себя в безопасности» - руководитель миграционной службы ДП Костанайской области
Отправлено: 26.09.22 - 18:15
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Вопросы пребывания иностранцев в регионе, в том числе возможность депортации прибывших, обсуждались на брифинге, который прошел сегодня, 26 сентября, в РСК. С 21 сентября увеличился поток приезжающих к нам россиян.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1608
Re: «Въехавшие к нам могут чувствовать себя в безопасности» -...
Отправлено: 26.09.22 - 18:15
#1
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Цитата:
По его же словам, приезжие законопослушны, никаких эксцессов с их участием не было. А 20-25% их - бывшие жители Костанайской области.

Источник:


Павлодар. 24 сентября. КазТАГ – В числе бежавших в Казахстан из России оказались подозреваемые в уголовных преступлениях, передает КазТАГ.
Чаем с баурсаками напоили, я надеюсь))))
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
59
Re: «Въехавшие к нам могут чувствовать себя в безопасности» -...
Отправлено: 26.09.22 - 22:20
#2
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Социальную помощь выделять будут и жильё бесплатно предоставят?У нас кто с Украины чухнул по полной пакуют деньги жильё по мусаркам не лазиют.
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