Отправлено: - 22:13

ПолиграфЪ Боярышников:

Конечно же это огромная трагедия для родителей погибших и раненых детей. Соболезнования всем...

Цитата:Честно говоря не ожидал. Но рад, что хоть ещё один, из немногих тут, адекватно среагировал на новость.Вместо того, что бы в истерике разносить бред.Мои соболезнования, родным и близким.