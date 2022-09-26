Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+7°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стрельба в российской школе: число погибших растет
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45161
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По последним данным, в результате стрельбы погибли десять человек. Из них пять детей в возрасте от восьми до 15 лет, а также пять взрослых. Еще семь человек получили ранения. Ранее поступала информация о девяти пострадавших.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
792
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:13
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Конечно же это огромная трагедия для родителей погибших и раненых детей. Соболезнования всем...

Честно говоря не ожидал. Но рад, что хоть ещё один, из немногих тут, адекватно среагировал на новость.
Вместо того, что бы в истерике разносить бред.
Мои соболезнования, родным и близким.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13023
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:15
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Честно говоря не ожидал. Но рад, что хоть ещё один, из немногих тут, адекватно среагировал на новость. Вместо того, что бы в истерике разносить бред. Мои соболезнования, родным и близким

Про расследование в буче или про взрывы в Харькове вы что писали?
Соболезнования или разгоняли истерику,напомните пожалуйста))
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1064
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:15
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Думаю ниразу а в России вы всетаки кажется были

в юном возрасте)

Цитата:
abaika95:
именно эти две страны сравниваете?

ну мне кажется вам то как раз обе близки) как минимум связаны с обеими))
Цитата:
abaika95:
вы бесплатно несли тут сутками эту пургу

путаете меня кое с кем))
спасибо, что честно сознались, что не бесплатно несете свою)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13023
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:19
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
в юном возрасте

А в США только в мечтах?
Цитата:
lavprof:
ну мне кажется вам то как раз обе близки) как минимум связаны с обеими))

Хм
Тогда уже сравнивать Россию и Румынию
Тут я больше связан с двумя странами Цитата:
lavprof:
путаете меня кое с кем)) спасибо, что честно сознались, что не бесплатно несете свою)

Ну вот видите
Если бы я не знал что вы взрослый уборщик подумал бы что со мной 9 классик Петя общается котрый не умеет выстраивать и применять тонкий тролиновый прием)
Хотя....разницы нет
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1064
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:28
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А в США только в мечтах?

нет, даже не мечтаю) не хочу в эту страну развитой демократии, и никогда не хотел)
Цитата:
abaika95:
Если бы я не знал

дак вы и не знаете) а мы знаем, кто тут один весьма самоуверенный акиматовский тунеядец)
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1064
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:35
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное и не узнаем, что послужило причиной произошедшего. Кто-то подтолкнул, что-то толкнуло, и кто или что это было... Хотя одна теория уже есть:
Цитата:
Ну вот, война от безумства пропагандистов, убивать, убивать и убивать, дошла и до школ..
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS