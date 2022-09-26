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≡ Стрельба в российской школе: число погибших растет
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45161
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
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По последним данным, в результате стрельбы погибли десять человек. Из них пять детей в возрасте от восьми до 15 лет, а также пять взрослых. Еще семь человек получили ранения. Ранее поступала информация о девяти пострадавших.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17730
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
#1
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все новости Российские.
такое не катит наверное
//в Шуском районе Жамбылской области в результате перестрелки погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел 25 сентября.//
или вот
///Водитель "КамАЗа" привязал собаку и тащил по дороге в Алматинской области ///
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18316
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:56
#2
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Ну вот, война от безумства пропагандистов, убивать, убивать и убивать, дошла и до школ..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1064
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:08
#3
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Цитата:
111:
дошла и до школ..

поговорим про стрельбу в школах США?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17730
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:15
#4
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Цитата:
lavprof:
поговорим про стрельбу в школах США?


ну что вы, за это не платят.
истерить и агонизировать указано только
про Россию и россиян.
правда при этом позориться приходится,
но дело уже привычное.
совесть, стыд на всеобщее обозрение-
это не важно.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:22]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
579
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:35
#5
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Чтобы уж окончательно опозориться, вот ещё одна российская новость. В Усть Илимске, это по моему Иркутская область во время проведения первичного инструктажа мобилизованный стрелял в военкома, тяжело ранил, здоровья конечно военкому, вроде операция идет. а молодого по моему 25 лет человека задержали. Безрассудно. конечно с его стороны
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1064
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:47
#6
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Цитата:
saba:
Чтобы уж окончательно опозориться

кому опозориться то?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17730
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:56
#7
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в Усть-Илимске
/мать стрелка Марина Зинина. «Самому Руслану повестка не приходила,
но вчера она пришла его лучшему другу.
Руслан был очень расстроен из-за этого//
поэтому решил пойди и убить военкома.
тут проблемы с головой точно.решил стать убийцей..

в школе в этой - нацист с фашисткой символикой.
покончил с собой. тоже наверняка пациент медиков по голове.
так смотрю у некоторых аж слюни текут от таких новостей.
прям радость какую то испытывают, в ладоши хлопают почти..

[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 16:21]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
579
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 16:09
#8
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Ну Алекс же написал. что с такими новостями мы только позоримся ну вот я пошёл позориться дальше, вот и сейчас такую отповедь мне дал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18316
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 16:41
#9
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Цитата:
lavprof:
поговорим про стрельбу в школах США?

Ну создай ветку..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1599
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 19:06
#10
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Цитата:
alex_60:
Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого// поэтому решил пойди и убить военкома.

Геи что ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13023
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 20:49
#11
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Цитата:
lavprof:
поговорим про стрельбу в школах США?

Поговорим про уровень преступности,коррупции и колличество зеков в России?
Или за это вам не платят ?)
Цитата:
alex_60:
в школе в этой - нацист с фашисткой символикой. покончил с собой. тоже наверняка пациент медиков по голове.

Нацист с фашисткой символикой)))
А фашисты с нацисткой?
Кстати за 7 месяцев Россия ведёт войну с украинскими нацистами а тут прямо под носом свои любимые и тихие нацисты детей убивают
Или это очередной украинский диверсант?
А Курск тоже украина утопила?))
Цитата:
КГСПС:
Геи что ли?

Ноу, Зе рашнс))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
942
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 21:56
#12
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Конечно же это огромная трагедия для родителей погибших и раненых детей. Соболезнования всем....
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1064
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:04
#13
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Цитата:
abaika95:
колличество зеков в России?

поговорим о том же в США?))
Цитата:
abaika95:
Или за это вам не платят ?)

мне вообще за комменты не платят, сколько раз повторять - не судите по себе людей)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13023
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 22:13
#14
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Цитата:
lavprof:
поговорим о том же в США?))

Можно сравнить
Но только вопрос
Вы в США хоть рад были?
Думаю ниразу а в России вы всетаки кажется были, так почему вы именно эти две страны сравниваете? Они похожи? Вообще никак
США это сверхдержава а россия мелкая региональная диктатурка
России ближе Ирак,Венесуэла или Иран Цитата:
lavprof:
мне вообще за комменты не платят, сколько раз повторять - не судите по себе людей)

Так я вот как раз и сужу по себе
Думаю что все вокруг адекватные люди Которые умеют анализировать и выстраивать интеллектуальный диалог
И поэтому я не верю что вам за вашу ахинию не платят))
Ну не может быть чтобы вы бесплатно несли тут сутками эту пургу
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