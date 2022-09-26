Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+7°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45161
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 14:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве иностранных дел озвучили позицию Казахстана по прошедшим референдумам о присоединении к России квазигосударственных территорий ЛНР, ДНР, а также украинских Запорожской и Херсонской областей.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
497
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 16:59
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со дня на день эти четыре области войдут в состав России и их жителям будет совершенно всё-равно на чью либо позицию.
Так что - не стоит копья ломать.
Тем паче, это только начало. Ещё много референдумов будет на территории бывшей Украины.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5528
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 21:05
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот любопытно, наверное пойдут на Одессу, а там рукой подать Приднестровье. Подоляк Юра (не Михаил) в ТГ говорят опубликовал послание Путина на референдум, и пришел в замешательство и шок. Никак не найду от чего он замешкался
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18316
Re: Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 21:10
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро луганской и херсонской кирдык придет, заберут их украинцы..
Какие референдумы?
Уж лучше пусть присоединяют по селам.
-Например референдум хутора Иваново, который захватили.
-Конец референдуму, который освободили..
Так будет понятнее..
Зачем сразу областя, которые даже не завоевали?
Или тогда сразу, объявить всю Украину Россией..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18316
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 21:15
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дипстейт.
Тут мы видим, что луганскую область украинцы начали освобождать..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18316
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 21:16
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут мы видим, что армия освобождения Украины уже прорвалась к луганской области и скоро ее начнет освобождать..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18316
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 21:21
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Донецкая..
С позором за полгода взята деревня Пески..
Не взят даже Бахмут, не говоря о Кроматорске и Славянске..



Там в России что, не умеют ориентироваться по картам?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18316
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 21:24
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Херсонская и николаевская областя, там дожмут красную армию и все, кукиш без масла!
Какой такой референдум?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
497
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Отправлено: 26.09.22 - 21:41
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Подоляк Юра (не Михаил) в ТГ говорят опубликовал

Что-то перестал я его слушать... Когда он просто информацию с фронта транслировал, был интересен. А сейчас он как-то зазвездился.
А до Приднестровья дойти - надо сначала Николаев освободить, потом Одессу... Не быстро это. Если в Москве вообще не примут решение сразу с Киевом вопрос закрыть. Тогда остальные территории автоматом посыпятся.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS