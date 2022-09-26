Отправлено: - 21:41

сайлау курманов:

Подоляк Юра (не Михаил) в ТГ говорят опубликовал

Цитата:Что-то перестал я его слушать... Когда он просто информацию с фронта транслировал, был интересен. А сейчас он как-то зазвездился.А до Приднестровья дойти - надо сначала Николаев освободить, потом Одессу... Не быстро это. Если в Москве вообще не примут решение сразу с Киевом вопрос закрыть. Тогда остальные территории автоматом посыпятся.