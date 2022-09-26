Отправлено: - 20:49

lavprof:

поговорим про стрельбу в школах США?

alex_60:

в школе в этой - нацист с фашисткой символикой. покончил с собой. тоже наверняка пациент медиков по голове.

КГСПС:

Геи что ли?

Цитата:Поговорим про уровень преступности,коррупции и колличество зеков в России?Или за это вам не платят ?)Цитата:Нацист с фашисткой символикой)))А фашисты с нацисткой?Кстати за 7 месяцев Россия ведёт войну с украинскими нацистами а тут прямо под носом свои любимые и тихие нацисты детей убиваютИли это очередной украинский диверсант?А Курск тоже украина утопила?))Цитата:Ноу, Зе рашнс))