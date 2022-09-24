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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45161
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 19:34
#165
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 19:42
#166
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 19:49
#167
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 19:55
#168
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Костанайский Цон..

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[Исправлено: 111, 26.09.2022 - 19:56]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 19:59
#169
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Просто рассказ..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 20:09
#170
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 20:23
#171
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Как власти России разгоняют русских..

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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 26.09.22 - 20:28
#172
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На фоне всего путинского беспредела, доверенное лицо Путина просто смеется над российским народом, посылая того на верную смерть..


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Страница 12 из 12«1...101112
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