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И наконец долгожданная как там ее, миграционка..Девушка выдает со звездочкой, спросил у всех, что за погоны, девушка россиянка выкрикнула Майор и мои россияне сказали майор..Блин, они так выштрумованы, что все звания знают..