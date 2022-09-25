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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 451 из 451«1...449450451
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.09.22 - 23:29
#6751
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Мда уж..
Иногда вам лучше молчать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 01:30
#6752
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Цитата:
111:
Значит твоя Путинская любимая власть вам врет?

-----Во-первых - где я говорил , что она любимая ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 01:33
#6753
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Цитата:
111:
власть вам врет?

---Это не власть выложила билет за 2017 год , а какой то портал . Власть тут совсем не причем . Бред несешь как всегда .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 01:34
#6754
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Цитата:
111:

-------------------***Так кого Киев мочил в Донецке и Луганске с 2014 года ?****-----где ответ ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 01:36
#6755
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Цитата:
111:
Иногда вам лучше молчать..

---Вот тебе бы это не мешало , а то такую ахинею тут гонишь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 12:29
#6756
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Помогаем россиянам встать на учет.



Кто то может еще помочь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 16:57
#6757
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Ну вот, оказываю помощь еще трем россиянам

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 16:58
#6758
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В миграционке не протолкнуться..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 16:59
#6759
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За день набирается человек 500

free photo hosting
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 17:00
#6760
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Короткий курс молодого бойца и что делать, если тебя обозвали предателем наши понторезы..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 17:05
#6761
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И наконец долгожданная как там ее, миграционка..
Девушка выдает со звездочкой, спросил у всех, что за погоны, девушка россиянка выкрикнула Майор и мои россияне сказали майор..
Блин, они так выштрумованы, что все звания знают..

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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 18:06
#6762
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Цитата:
111:
и что делать, если тебя обозвали предателем наши понторезы..

И что делать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18298
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 19:13
#6763
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Цитата:
Дед:
И что делать?

Дать сразу в морду..
И желательно по сильней..
Как правило Zет патриоты любят силу, сразу все понимают и снимают свои фашисткие свастики с себя..
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Страница 451 из 451«1...449450451
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