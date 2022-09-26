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Стрельба в российской школе: число погибших растет
Стрельба в российской школе: число погибших растет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45160
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
По последним данным, в результате стрельбы погибли десять человек. Из них пять детей в возрасте от восьми до 15 лет, а также пять взрослых. Еще семь человек получили ранения. Ранее поступала информация о девяти пострадавших.
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Читать новость
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:53
все новости Российские.
такое не катит наверное
//в Шуском районе Жамбылской области в результате перестрелки погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел 25 сентября.//
или вот
///Водитель "КамАЗа" привязал собаку и тащил по дороге в Алматинской области ///
такое не катит наверное
//в Шуском районе Жамбылской области в результате перестрелки погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел 25 сентября.//
или вот
///Водитель "КамАЗа" привязал собаку и тащил по дороге в Алматинской области ///
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18298
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 14:56
Ну вот, война от безумства пропагандистов, убивать, убивать и убивать, дошла и до школ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1060
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:08
Цитата:
поговорим про стрельбу в школах США?
111:
дошла и до школ..
дошла и до школ..
поговорим про стрельбу в школах США?
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:15
Цитата:
ну что вы, за это не платят.
истерить и агонизировать указано только
про Россию и россиян.
правда при этом позориться приходится,
но дело уже привычное.
совесть, стыд на всеобщее обозрение-
это не важно.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:22]
lavprof:
поговорим про стрельбу в школах США?
поговорим про стрельбу в школах США?
ну что вы, за это не платят.
истерить и агонизировать указано только
про Россию и россиян.
правда при этом позориться приходится,
но дело уже привычное.
совесть, стыд на всеобщее обозрение-
это не важно.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 15:22]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 579
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:35
Чтобы уж окончательно опозориться, вот ещё одна российская новость. В Усть Илимске, это по моему Иркутская область во время проведения первичного инструктажа мобилизованный стрелял в военкома, тяжело ранил, здоровья конечно военкому, вроде операция идет. а молодого по моему 25 лет человека задержали. Безрассудно. конечно с его стороны
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1060
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:47
Цитата:
кому опозориться то?)
saba:
Чтобы уж окончательно опозориться
Чтобы уж окончательно опозориться
кому опозориться то?)
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 15:56
в Усть-Илимске
/мать стрелка Марина Зинина. «Самому Руслану повестка не приходила,
но вчера она пришла его лучшему другу.
Руслан был очень расстроен из-за этого//
поэтому решил пойди и убить военкома.
тут проблемы с головой точно.решил стать убийцей..
в школе в этой - нацист с фашисткой символикой.
покончил с собой. тоже наверняка пациент медиков по голове.
так смотрю у некоторых аж слюни текут от таких новостей.
прям радость какую то испытывают, в ладоши хлопают почти..
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 16:21]
/мать стрелка Марина Зинина. «Самому Руслану повестка не приходила,
но вчера она пришла его лучшему другу.
Руслан был очень расстроен из-за этого//
поэтому решил пойди и убить военкома.
тут проблемы с головой точно.решил стать убийцей..
в школе в этой - нацист с фашисткой символикой.
покончил с собой. тоже наверняка пациент медиков по голове.
так смотрю у некоторых аж слюни текут от таких новостей.
прям радость какую то испытывают, в ладоши хлопают почти..
[Исправлено: alex_60, 26.09.2022 - 16:21]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 579
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 16:09
Ну Алекс же написал. что с такими новостями мы только позоримся ну вот я пошёл позориться дальше, вот и сейчас такую отповедь мне дал
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18298
Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 16:41
Цитата:
Ну создай ветку..
lavprof:
поговорим про стрельбу в школах США?
поговорим про стрельбу в школах США?
Ну создай ветку..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1599
Re: Стрельба в российской школе: число погибших растет
Отправлено: 26.09.22 - 19:06
Цитата:
Геи что ли?
alex_60:
Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого// поэтому решил пойди и убить военкома.
Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого// поэтому решил пойди и убить военкома.
Геи что ли?
-
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