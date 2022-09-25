Отправлено: - 19:01

Vit:

А ну как толкни мою в аренду на 3 месяца до нового года. За 500 000 в месяц. Фиг

Цитата:Надо подготовить, убрать все лишнее, произвести необходимые приготовления, сделать косметику, уничтожить свой запах, если он холостятский.Разместить в трех комнатах кровати, прикроватные тумбочки, и тд и тп.Купить посуду новую, если гарнитур и кафель в плохом состоянии, все поменять и тд и тп..Все имеет свою цену..